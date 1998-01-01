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Anex Tour полетит во Вьетнам

Программа полетов на курорт Нянчанг на крыльях AZUR air начнется уже 22 декабря и продлится до середины марта

Как сообщает Ассоциация туроператоров, компания Anex Tour анонсировала запуск полетной программы во Вьетнам в сотрудничестве со своим стратегическим партнером – авиакомпанией AZUR air.

С 22 декабря по 16 марта 2022 года по маршруту Москва – Нячанг запланировано два еженедельных рейса по средам и субботам. На вьетнамский курорт будет летать B-767-300 вместимостью до 336 кресел. В стоимость перевозки включены 5 кг ручной клади и 10 кг багажа.

Время перелета из Москвы в Нячанг составит 10 часов 30 минут. Отправление из Внуково в 15.30, прибытие в Нячанг – в 6.00. Отправление обратно в 22.00, прибытие в Москву – в 5.00 (время в пути 11 часов).

Сообщается, что для бронирования доступны туры продолжительностью 8, 11, 15, 18, 22 и 25 ночей. Стоимость тура на 8 ночей на первом рейсе в отель 4* на «все включено» стартует от 143 тыс. р. на двоих. Сейчас в системе бронирования ANEX Tour для размещения во Вьетнаме заявлено всего 4 отеля 4-5*.

По информации ANEX Tour, правила въезда во Вьетнам будут следующими.

• При въезде необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации от COVID-19, выданный учреждением, признанным уполномоченными властями Вьетнама (требование не распространяется на детей до 12-ти лет, сопровождаемых одним из родителей или опекуном). Вьетнам признает из российских вакцин только «Спутник V».

• Вместо сертификата принимается и справка переболевшего COVID-19, при условии, что с подтвержденного момента выздоровления до въезда во Вьетнам прошло не более шести месяцев.

• Всем пассажирам (в дополнение к сертификатам и справкам) необходим отрицательный результат теста на SARS-CoV-2 методом RT-PCR или RT-LAMP, выполненного не позднее 72 часов до вылета и проведенного уполномоченным учреждением страны вылета.

Также туристам понадобится страховка, покрывающая лечение от COVID-19 на сумму не менее $50 тыс.

Минимальный разрешенный период проживания во Вьетнаме должен составлять не менее семи ночей.

По прибытии в международном аэропорту Камрань российских путешественников ждет медосмотр. По приезде в отель в первый день все туристы, включая инфантов и детей любых возрастов, обязаны сдать повторно ПЦР-тест или экспресс тест на антиген (бесплатно). Во время отдыха туристы могут пользоваться только инфраструктурой отеля. Находиться за пределами отеля на протяжении всего тура запрещено (исключение – выезды на организованные экскурсии, предлагаемые ANEX Tour).

В последний день тура все туристы, включая инфантов и детей любых возрастов, обязаны сдать еще один ПЦР-тест или экспресс тест.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года, однако прямые рейсы так и не были возобновлены, поскольку страна не принимала иностранных туристов.

О перезапуске въездного туризма власти Вьетнама объявили этой осенью: на первом этапе разрешены только чартерные (туристические) рейсы, и въехать в страну можно только по пакетному туру, приобретенному у туроператора.

С 1 декабря Оперштаб разрешил выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва — Нячанг с частотой два раза в неделю.

/TOURBUS.RU

