Новый «экологический» флагман Costa Toscana покинул верфи

В первый круиз по Средиземоморью лайнер Costa Toscana, работающий на природном газе, отправится в марте

На верфи Meyer в Турку (Финляндия) состоялась официальная церемония передачи новейшего судна Costa Toscana, работающего на СПГ, передовой технологии, позволяющей сократить вредные выбросы в окружающую среду.

Группа компаний Costa Group, объединяющая Costa Cruises и AIDA Cruises, первой в мире внедрила технологию сжиженного природного газа на круизных судах. На СПГ уже работают лайнеры AIDAnova и Costa Smeralda; к ним присоединятся новые лайнеры Costa Toscana и AIDACosma.

Технологию СПГ считают прорывом в улучшении экологических характеристик круизных судов, как в море, так и во время их захода в порты. Использование СПГ обеспечивает нулевые выбросы оксидов серы и твердых частиц (сокращение от 95-100%) в окружающую среду, а также значительно снижает выбросы оксидов азота – 85 %, и CO2 – до 20%.

«Costa Toscana – еще один наш вклад в устойчивое развитие и внедрение технологии СПГ на круизных лайнерах. Мы продолжаем тестирование инноваций, таких как топливные элементы и батареи, с целью создания первого круизного судна с нулевым уровнем выбросов», – сказал Марио Дзанетти, президент Costa Cruises. - Благодаря высокому уровню обслуживания и организации круизов, Costa Toscana расширит и укрепит наше присутствие в Средиземноморье, а мы продолжим осуществление плана постепенного возобновления круизного сообщения».

В первый круиз Costa Toscana отправится из итальянской Савоны 5 марта 2022 года с недельным маршрутом, в который войдут Марсель, Барселона, Валенсия, Палермо и Чивитавеккья/Рим.

Лайнер останется курсировать в Западном Средиземноморье в течение всего года. Летний маршрут будет включать заходы в Савону, Чивитавеккью/Рим, Неаполь, Ибицу, Валенсию, Марсель, а осенью Ибицу заменит Пальма-де-Майорка.

Costa Toscana – это настоящий «умный город» на воде. Помимо СПГ, на лайнере внедрены и другие технологии, способствующие дальнейшему снижению вредного воздействия круизных судов на окружающую среду. Вся суточная потребность в воде на борту удовлетворяется за счет использования специальных опреснительных установок.

Потребление энергии сведено к минимуму благодаря интеллектуальной системе энергоэффективности. В рамках комплексного подхода, направленного на реализацию проектов безотходной экономики, на лайнере предусмотрен стопроцентный раздельный сбор отходов и переработка пластика, бумаги, стекла и алюминия.

Часть средств из выручки ресторана Archipelago, Costa Cruises будет жертвовать в Фонд Costa Cruises для поддержки экологических и социальных проектов.

Новый флагман Costa – это дань уважения Тоскане, уникальный творческий проект, созданный под руководством известного архитектора и дизайнера Адама Д. Тихани, воплотивший в оформлении лайнера все лучшее, чем знаменит этот итальянский регион. Отсюда и название лайнера, его палуб и основных общественных пространств.

Мебель, освещение, ткани и аксессуары сделаны в Италии для Costa Toscana 15 компаниями – знаменитыми мастерами итальянского дизайна. На лайнере - 2600 кают, идеально отражающие итальянский стиль и вкус.

/TOURBUS.RU