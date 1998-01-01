Метротрам, Горчичная столица и двухсотлетние дубы - чем еще может удивить город на Волге

В рамках инфо-тура по Волгоградской области, организованного Федеральным агентством по туризму России, представителям туриндустрии и профильных СМИ показали туристический потенциал Волгограда и Волгоградской области. Как оказалось, удивить гостя здесь есть чем.

В настоящее время интерес к прошлому, к истории древнего Царицыно в Волгограде очень велик. Разрабатываются тематические туры, реставрируются лофты, возрождаются традиции и старинные рецепты. Как известно, город, расположенный на правом берегу Волги в ее нижнем течении, с 1589 по 1925 годы носил название Царицын, по 1961-й— Сталинград, а свое нынешнее название он получил 10 ноября 1961 года «по просьбе трудящихся».

История названия была непроста. Предложения звучали самые разные: Ленинград – на - Волге, Город славы, Сталь-град, Победоград, Пятиморск, Геройск и даже Твердыня.. В итоге одобрение получил Волгоград — город на Волге.

Наглядный «представитель прошлого» в современном Волгограде, - хорошо сохранившееся здание XIX века, построенного на деньги купца А. Шлыкова в Ворошиловском районе. Отделка здания выполнена из красного керамического кирпича в характерном для того времени, стиле модерн. На фасаде - отреставрированные барельефы со старцем, похожим на Посейдона и лицами девушек в жемчужной раковине. Кстати, любители мистики утверждают, что в этом доме до сих пор обитает привидение. Проверить это трудно, так как с 1990 года здание передано Казачьему театру. Интересный факт, что первая больница, которая была открыта в Царицыне в 1811 году, пользовалась такой популярностью, что полежать в ней имели желание не только больные, но и вполне здоровые. Были даже те, кто платил за такую возможность деньги. А в 1901 году в городе был открыт первый ломбард.

И в этот же день некий отставной поручик Золотухин решил заложить там… свою жену. Разразился скандал, общественность осудила поручика и заставила извиниться перед супругой…

В своей новой истории, после переименования города и к концу первой пятилетки - Сталинград превратился в крупнейший промышленный центр Поволжья, пока на нашу землю не пришла война.

Безусловно, первое, что просто обязан сделать турист в Волгограде – подняться на главную высоту России - Мамаев курган и увидеть легендарную скульптуру «Родина – мать зовет!».

Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» - один из самых посещаемых объектов. На военных картах эта точка обозначалась как «высота 102,0». На момент сооружения скульптура «Родина-мать зовет!» была признана самым высоким памятником в мире, а на сегодняшний день – это самая высокая скульптура в Европе и России. На ее создание без постамента ушло 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций.

Памятник был занесен в Книгу рекордов Гиннеса и носил свой статус в течение 22 лет. В настоящее время он занимает 11-е место. Также, в 2008 году по результатам народного голосования, памятник-ансамбль был включён в число «Семи чудес России».

Впечатление производит и экскурсия по музею «Память», расположенному в исторической зоне подвальной части Центрального универмага, в нескольких шагах от главной площади города — площади Павших Борцов. Именно в этом месте 31 января 1943 года состоялось пленение штаба 6-й немецкой армии и ее командующего фельдмаршала Ф. Паулюса. После окончания войны универмаг был восстановлен и в 1960 г. включен в перечень объектов федерального историко-культурного значения.

В мае 2012 года музей принял первых посетителей, а в 2019 году здесь появилась мультимедийная экспозиция - голографическая инсталляция, запечатлевшая это важнейшее событие в истории Сталинградской битвы.

Еще одна военная достопримечательность Волгограда - Дом Павлова. В представлении многих людей – он должен был остаться в том же виде, каким был во время войны, но это не так. Это здание начали восстанавливать одним из первых – именно отсюда началось знаменитое «черкасовское движение», состоявшее из добровольческих бригад, трудившихся над восстановлением разрушенных во время войны сооружений.

Сегодня это жилое здание «Образцового содержания», расположенное на площади Ленина, где о его боевом величии напоминает одна из стен, стилизованная под развалины. По воспоминаниям немецких военачальников, немецкие штурмовые группы сумели несколько раз прорваться на первый этаж Дома, но так и не смогли захватить здание целиком.

А вот через дорогу расположены руины Мельницы Гергардта. Это одно из трёх зданий в городе, специально оставленных невосстановленными после Великой Отечественной войны. Также в назидание потомкам в Волгограде сохранились разрушенные здания лаборатории завода «Красный Октябрь» и здание на острове Людникова. До начала 80-х годов в здании мельницы, датируемой 1903 годом, проводились экскурсии, сейчас эта постройка признана историческим заповедником, осмотреть руины можно только снаружи.

Буквально за Мельницей находится здание Музея-панорамы «Сталинградская Битва», где рассказывается о героической обороне, начавшейся 17 июля 1942 года и длившейся до 2 февраля 1943. Это была крупнейшая битва в истории по количеству сражавшихся с обеих сторон солдат, более 2,1 млн. военнослужащих.

Один из самых новых объектов города, который только начинает принимать первых посетителей - мемориал «Бронекатер БК-31», общей площадью 438 кв. м. Это уже третий памятник волжским речникам, установленный на волгоградской набережной. Совсем рядом стоит БК-13, а несколько южнее - пожарный катер «Гаситель». В мае 2017 года дайверы обнаружили на 7-метровой глубине напротив Волгограда остов затонувшего судна. Извлечение из воды оказалось непростым делом. Для начала из корпуса пришлось вымыть около 150 тонн речного песка. Усложняло операцию и наличие на борту боеприпасов, многие из которых оказались в хорошем состоянии. Так, водолазы насчитали 11 винтовок, девять автоматов ППШ, пулемет , 70 гранат и 50 тысяч патронов, четыре тротиловые шашки, два пистолета и 180 снарядов.

Также, нельзя не отметить и знаменитую скульптурную группу «детей с крокодилом» вокруг фонтана «Детский Хоровод», - своеобразную иллюстрацию к сказке К. Чуковского «Бармалей». Фотография скульптуры на фоне разрушенного города после массированного налета гитлеровской авиации, облетела весь мир, благодаря знаменитому военному фотографу Эммануилу Евзерихину. С 1930 года фонтан со скульптурой располагался на привокзальной площади довоенного Сталинграда, но был снесён. Сегодня мы можем увидеть две его копии: на прежнем месте и рядом с руинами мельницы Гергардта.

Отойдя от военной темы, туристам будет любопытно заглянуть в Звездный дом – старейший «Планетарий», построенный в 1954 году, - подарок Германской Демократической Республики к 70-летию Сталина - в 1988 году Планетарий был занесен в каталог лучших планетариев мира.

Примером современного восстановления городского пространства может послужить креативный «Лофт 1890». Реставрация бывшей конторы Жигулевских пивных складов стартовала в 2014 году, когда здание 1890 года постройки было тщательно отреставрировано с сохранением внешнего облика, фактуры и самой сути этого объекта в историческом городском пространстве. До Великой отечественной войны здесь находился продовольственный склад НКВД, что, собственно, и спасло здание от демонтажа в ходе послевоенной перестройки.

Путешествие по городу не обойдется и без поездки на самом необычном транспорте России – неким «гибридом» трамвая и метро – Метротраме. Журнал Forbes даже поставил волгоградский СТ на 4-е место в списке 12 самых интересных трамвайных маршрутов мира. Волгоград – единственный город в России, где 6 из 22 «трамвайных» станций находятся под землей и построены по нормам метрополитена. Стоит удовольствие всего 25 рублей.

Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» в Красноармейском районе Волгограда, - по праву называют горчичной столицей нашей страны. Русская горчица и горчичное масло родились именно здесь! Всего в мире признано три горчичных столицы: две во Франции - Дижон и Девоншир и наша, - Сарепта. Сегодня здесь проводятся театрализованные экскурсии, в ходе которых гости могут осмотреть сохранившиеся здания в стиле саксонского барокко, услышать звучание сарептского органа в кирхе XVIII века и самостоятельно отжать масло на ручном прессе в «Музее российской горчицы». Все желающие могут продегустировать настоящий горчичный чай и знаменитый «титулованный» сарептский пряник, получивший гран-при VI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2021».

Интересный факт, что в Сарепте, основанной еще в 1765 году колонистами – гернгутерами, прибывшими из Европы, был открыт и первый в регионе курорт минеральных вод. Еще в 1775 году местный врач Иоганн Вир выявил целебные свойства Ергенинского, или Екатерининского источника и применял ее в лечебных целях.

Надо отметить, что Музей-заповедник «Старая Сарепта» стал одним из 13 объектов, представленных от Волгоградской области в проекте «Живое наследие», и вошел в топ-1000 локальных культурных брендов России.

В Волгоградской области стоит доехать до небольшого городка Дубовка, где на территории парка «Раздолье» можно увидеть старейший в России Черешчатый дуб, «Памятник живой природы» всероссийского значения, которому исполнилось более 237 лет! Кстати, именно в Дубовском районе найдены останки мамонта и стоянка древнего человека, относящиеся к эпохе палеолита, а в эпоху раннего железа на этой территории обитали племена загадочных сарматов. Более того, в XIII—XIV веках в двух километрах севернее современной Дубовки располагался богатый золотоордынский город Бельджамен, уничтоженный в XIV веке войсками Тамерлана.

В настоящее время, богатая историей– Дубровка доступна для различных экскурсионных туристических маршрутов, среди которых все большую популярность обретает сельский туризм. Экологические тропы на территории сельских поселений, рыбалка, дегустация экологически чистых аутентичных продуктов, сыров и вин. Между прочим, в окрестностях Дубовки производят уникальные вина и столовый виноград.

По итогам посещения региона состоялся Круглый стол с представителями туристической сферы и индустрии гостеприимства Волгоградской области по вопросам укрепления взаимодействия и обмена опытом в развитии туристической отрасли. Также темой встречи стали проблемы информационного продвижения турпродуктов, обеспечение их доступности и другие актуальные вопросы.

Одним из приоритетов Волгограда, который в этом году получил статус Столицы детского туризма было названо развитие программ для юных путешественников.

/TOURBUS.RU