Кипр вводит ПЦР-тест для всех прибывающих авиапассажиров

Тест стоимостью 15 евро будут сдавать все туристы, в том числе и вакцинированные

На фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» правительство Кипра приняло новые ограничительные меры, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

По информации АТОР, Кабинет министров Кипра одобрил предложение министра транспорта Янниса Карусоса об обязательном ПЦР-тестировании всех лиц в возрасте от 12 лет и старше по прибытии в на Кипр по воздуху или по морю, независимо от страны отправления начиная с 6 декабря.

Стоимость ПЦР-теста для авиапассажиров составит 15 евро. Это касается всех пассажиров из всех стран, вакцинированных и невакцинированных. Обязательное ПЦР-тестирование прибывающих будет действовать до 10 января. После 10 января решение может быть пересмотрено с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом новые правила прибытия на Кипр не отменяют действующих туристических протоколов, а дополняют их.

Российским гражданам, прошедших полный курс вакцинации «Спутником V», по-прежнему требуется предъявить сертификат о вакцинации, а непривитым туристам – отрицательный результат сделанного перед вылетом ПЦР-теста не старше 72 часов. Все путешественники в обязательном порядке заполняют форму Cyprus Flight Pass.

С 6 декабря также все круизные туристы, прибывающие в порты Кипра, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. По прибытии они должны будут пройти экспресс-тест на антиген – но он будет для них бесплатным.

В случае положительного результата теста на COVID-19 путешественники должны отправиться на 14-дневный карантин. Если у туриста нет возможности пройти самоизоляцию на Кипре (собственная или арендованная недвижимость), будет предложено сделать это в карантинном отеле.

Расходы в этом случае, включая размещение, питание и необходимое лечение, несет кипрская сторона, но обратный билет домой заболевший турист приобретает самостоятельно.

Также, по информации СМИ, с 6 декабря и до 10 января на острове приостановлены все рождественские и другие мероприятия в торговых центрах и за их пределами.

Любые другие мероприятия, которые будут проводиться муниципалитетами, общинами и местами отправления религиозных обрядов, разрешены только под ответственность местных властей и организаторов в соответствии с существующими протоколами здравоохранения.

/TOURBUS.RU