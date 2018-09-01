Зураб Пололикашвили вновь возглавил Всемирную туристскую организацию

Действующий генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили переизбран на новый срок, он будет возглавлять организацию с 2022 по 2025 годы.

«Государства-члены организации проголосовали за одобрения кандидатуры Пололикашвили исполнительным советом UNWTO на пост генерального секретаря на второй срок. По итогам голосования он возглавит организацию с 2022 по 2025 год», — говорится в сообщении UNWTO.

По информации «Интерфакса», в Мадриде с 30 ноября по 3 декабря проходит генеральная ассамблея организации, в которой приняли участие более тысячи делегатов из 135 стран, в том числе 84 министра туризма. Российскую делегацию возглавляет глава Ростуризма Зарина Догузова.

UNWTO – ведущая международная организация в сфере туризма. Штаб-квартира находится в Мадриде. Высшим руководящим органом является созываемая раз в два года генеральная ассамблея. В сентябре 2019 года 23-я сессия Генассамблеи впервые прошла в Санкт-Петербурге. Следующая сессия должна была состояться в 2021 году в Марокко, но ее пришлось перенести на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

По информации СМИ, Зураб Пололикашвили родился в 1977 году в Тбилиси. Является выпускником факультета международного банковского дела Технического университета Грузии, степень магистра получил в Мадриде.

В 2001-2005 годах занимал ведущие должности в банке TBC Bank, после чего год проработал на посту заместителя министра иностранных дел Грузии. В 2006-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании, затем год возглавлял Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В 2010 году г-н Пололикашвили вернулся в TBC Bank и занял должность вице-президента банка. В 2011-2012 годах г-н Пололикашвили являлся директором футбольного клуба "Динамо" Тбилиси. В 2012 году г-на Пололикашвили вновь назначили чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании.

Владеет русским, английским, испанским, французским и японским языками. Женат, имеет трех детей.

Комментируя на днях темпы восстановления международного туризма в этом году, г-н Пололикашвили «Данные за третий квартал обнадеживают. Но число прибытий по-прежнему на 76% ниже, чем было до пандемии, а различные регионы мира показывают очень неравномерные результаты.

Из-за очередного скачка заболеваемости и появления новых вариантов вируса мы должны продолжать работу по обеспечению равного доступа к прививкам, координировать требования по въезду, использовать цифровые сертификаты вакцинации для того, чтобы сделать путешествия более доступными и поддержать туристическую отрасль».

/TOURBUS.RU