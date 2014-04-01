Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов

Наличие сертификата о вакцинации будет необходимо только при регистрации на рейс

Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. Когда проверка станет обязательной, QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс, сообщила сегодня газета «Ведомости». «Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева», – сообщил один из источников издания.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат, рассказали собеседники «Ведомостей».

Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

Как пояснил «Ведомостям» один из собеседников, запрашивать информацию о наличии сертификата будет даже не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Это такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.

По информации издания, при формировании новой позиции Минтранс принял во внимание, что граждане должны иметь право без ограничений приобретать билеты, а также тот факт, что билеты зачастую покупают заранее – до вылета можно успеть вакцинироваться, поясняет один из источников.

Против введения проверки QR-кодов на этапе продажи билетов высказывался гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов и представитель S7. Союз агентств делового туризма (САД) в ноябре также направлял письмо в комитет Госдумы по транспорту с просьбой отказаться от этой инициативы.

Авиаотрасль будет терять не менее 15 млрд руб. ежемесячно из-за требований проверки кодов при покупке билетов, сообщал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку экономистов одной из авиакомпаний.

«Пассажиры чаще всего покупают билеты заранее, когда планируют летний отдых. Так вышло, что многие еще не вакцинированы, но смогут это сделать до непосредственного полета. В этом случае ограничение продажи без сертификата работает не в пользу авиакомпаний и не в пользу граждан. Конечно, все равно будут возникать спорные ситуации с кодами, но это решение – значительный шаг вперед.

В любом случае сейчас важно правительству запланировать расходы на поддержку авиакомпаний, чтобы после пандемии мы их не потеряли», – прокомментировал новость глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

/TOURBUS.RU