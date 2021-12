Новости Деревня Бёхово вошла в число «лучших туристических деревень мира» Деревня в Тульской области стала одним из победителей нового конкурса Best Tourism Villages by UNWTO

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назвала одной из лучших туристических деревень в мире деревню Бёхово в Тульской области, сообщаетг пресс-служба Ростуризма. "Российская деревня Бёхово в Тульской области стала одним из победителей международного конкурса Best Tourism Villages by UNWTO. Победители были объявлены в Мадриде на 24-й сессии генеральной ассамблеи организации", — говорится в сообщении. Как рассказали в Ростуризме, международный конкурс "Лучшие туристические деревни UNWTO" был объявлен в начале лета, в нем участвовали 75 стран. Победители попадут во Всемирный реестр малочисленных сельских территорий как лучшие примеры местности, приверженной идее устойчивого развития с сохранением своей аутентичной культуры, ценностей и уклада жизни. Одна страна могла представить не более трех кандидатур, поэтому в начале проходил внутрироссийских отбор. От России участвовали населенные пункты из Ярославской (село Вятское), Свердловской (поселок Висим) и Тульской (деревня Бёхово) областей. По итогам международного судейства из 170 заявок Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства. "Конкурс — новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. UNWTO будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их", – цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузова, которая возглавляет российскую делегацию на сессии Генассамблеи. Бёхово – небольшое поселение в Тульской области, которое является частью национального заповедника, носящего имя живописца Василия Поленова. Деревня расположена на высоком берегу Оки – это естественная граница между Калужской, Тульской и Московскими областями. Главная достопримечательность – церковь Живоначальной Троицы, которая была построена по эскизам знаменитого пейзажиста. "Бёхово – место, вдохновлявшее пейзажистов, поэтов, в нем дух истории и самобытная архитектура "русского стиля" начала XX века. В ней открывается другая России, известная миру по лирике Пушкина, образам Чехова, музыке Чайковского. В этих местах особая атмосфера, в которой обязательно нужно оказаться, чтобы понять, что такое Россия", – добавила г-жа Догузова. /TOURBUS.RU

