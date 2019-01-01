Возобновление железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией отложено

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки откладывается из-за омикрон-штамма коронавируса, заявили в МИД Финляндии, который цитирует сегодня «Интерфакс».

"У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию", — передает г портал Yle высказывания представителя Министерства иностранных дел Нины Васкунлахти а финско-российском деловом форуме Finnish Business.

По словам г-жи Васкунлахти, переговоры по возобновлению железнодорожного сообщения продолжаются.

Ранее Оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ сообщил, что движение поезда "Аллегро" может возобновиться 12 декабря. Финская железнодорожная компания VR так и не подтвердила эту дату запуска.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Финляндией и Россией было приостановлено полтора года назад из-за эпидемии коронавируса.

«Возобновление железнодорожного сообщения с помощью «Аллегро» ничего не изменило бы: Финляндия по-прежнему остается закрыта для туристов из России. – констатирует между тем менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Если, конечно, не будет принято каких-либо принципиальных решений по изменению порядка въезда россиян.

Однако рассчитывать на это, с учетом эпидемической ситуации в России, приходится вряд ли – финны очень бережно относятся к охране общественного здоровья».

Соглашается с этой точкой зрения и глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. «Те, кто имеет право въезжать в Финляндию, и сейчас не испытывают больших транспортных проблем. Ведь самолеты летают, а автобусы из Петербурга в Хельсинки осуществляют по нескольку рейсов в сутки. – говорит она. – Поэтому принципиально запуск «Аллегро» ничего не изменит: ездить на нем смогут немногие. И туристы к ним не относятся».

Стоит напомнить, что в Страну Суоми сейчас россиянин может въехать (предварительно сдав ПЦР-тест на границе) только в том случае, если у него есть ВНЖ или недвижимость в Финляндии, если он учится в финском учебном заведении, навещает близких родственников и т. п.

/TOURBUS.RU