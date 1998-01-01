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03 декабря
Российских туристов, возвращающихся из ЮАР, отправят в двухнедельный карантин
Всего в ЮАР могли «застрять», из-за прекращения авиасообщения, около пятисот наших сограждан
Двухнедельный карантин для россиян, приезжающих из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели в России с четверга, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава Роспотребнадзора добавила, что речь идет о несколько сотнях человек. Организованных туристов из России в ЮАР нет, поскольку прямое авиасообщение с этой страной не открыто.
По словам г-жи Поповой, в случае приезда из других государств при пересечении отечественной границы не требуется соблюдение карантина. Российские граждане, которые вакцинированы против COVID-19 или перенесли заболевание, не должны при этом сдавать ПЦР-тест. Для остальных прохождение такого исследования является обязательным. Иностранцам нужно предъявить документ о прохождении в течение последних двух суток теста на коронавирус.
Г-жа Попова также сообщила, что в России пока не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", "родиной" которого считается ЮАР.
Между тем, ранее Ростуризм сообщил, что вывозной рейс в Москву для россиян, застрявших в ЮАР, был запланирован на 3 декабря, его должна была выполнять авиакомпания Ethiopian Airlines из Кейптауна через Аддис-Абебу.
Ведомство также сообщило, что сотрудники Генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты российских граждан, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу. По имеющейся информации, вывозить пассажиров из ЮАР продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов Air France и British Airways.
Всегог, по информации Ростуризма, в ЮАР из-за прекращения авиасообщения с Россией застряли не менее 500 российских граждан.
«По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян. При этом далеко не все граждане России, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учет. Поэтому Ростуризм рекомендует находящимся в ЮАР туристам сообщить о себе в посольство России с целью получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину, а также отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах МИД России и Росавиации», — сообщила ранее пресс-служба.
Ростуризм также сообщаил, что запустил на сайте общественного совета Ростуризма штабтуризм.рф онлайн-форму для сбора обращений от российских туристов, которые находятся в ЮАР. «Специалисты Ростуризма оперативно рассматривают все обращения, поступающие в ведомство, и в случае необходимости подключают коллег из других профильных ведомств», — отмечают в пресс-службе ведомства.
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