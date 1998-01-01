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02 декабря
Венгрия – открыта!
Почти две сотни профессионалов туризма приняли участие в Workshop «Откройте для себя Венгрию!», прошедшем в двух российских столицах
В обеих российский столицах прошел маштабный Workshop «Откройте для себя Венгрию!» в котором в целом приняли участие представители более 170 туркомпаний. При этом и делегация из Венгрии и посетители события остались им очень довольны: одно из первых деловых мероприятий, проведенных «живьем», оказалось вполне удачным.
Workshop Венгрии в Москве, в соответствии с реалиями дня, состоялся в гибридном формате: специалисты из почти ста компаний собрались на презентации туристических возможностей страны в отеле «СтандАрт» 5*, а прямая онлайн-трансляция с мероприятия велась параллельно.
ПОЛНУЮ ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВЕНГЕРСКИХ УЧАСТНИКОВ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ.
В свою очередь, в Петербурге воркшоп собрал несколько десятков специалистов в Grand Emerald Hotel: в атриуме, полном света, они с удовольствием общались с теми, кого давно не видели.
С венгерской стороны на встрече присутствовали представители офиса по туризму страны Visit Hungary и офиса по туризму Дебрецена, а также специалисты туроператоров «1000 дорог», Renee Tоurs Hungary, Vedi Group, гостиничных сетей Ensana Health Spa Hotels и Kempinski Hotels, а также авиакомпании «Уральские авиалинии».
В Петербурге событие посетил и генеральный консул Венгрии в городе на Неве Габор Ференц Надь. Он сразу же задал тон встрече и завил, что «Венгрия – это вовсе не только автобусы «Икарус», токайское вино и овощные консервы».
«Абсолютно уверен в том, что путешествие в нашу страну окажется для любого россиянина своего рода открытием, поскольку наверняка будет интересным, увлекательным и полезным», - заявил он.
И руководитель по развитию туристического бизнеса – Россия Visit Hungary Виталий Избрисов (на фото) подтвердил это, сделав большую презентацию возможностей отдыха в Венгрии.
«В отличие от многих наших соседей, мы не собираемся «закрываться» и по-прежнему ждем гостей из России, - сказал он. – Все прежние протоколы безопасности действуют, но вакцинированные россияне без всяких проблем могут приехать в Венгрию на отдых. Причем, с учетом роста интереса к стране, мы только увеличиваем масштабы и разнообразие предложений для туристов».
По его словам, интерес к Венгрии в России действительно велик: в октябре 2021 года они осуществили в стране около 70 тыс. ночевок, фактически вернув показатель на уровень допандемийного января 2020-го. «Сейчас интерес со стороны россиян к Венгрии продолжает расти, поскольку это одно из немногих европейских направлений, полностью открытых для жителей РФ», - подчеркнул он.
Причем Россия не только вновь вошла в топ-10 стран главных поставщиков туристов в стране: рост объема продаж туров в Венгрию наблюдается и в Москве, и во всех городах, с которыми открыто прямое авиасообщение (т. е. в Петербурге, Казани и Екатеринбурге).
Венгерские коллеги Виталия Избрисова рассказали о новинках сезона и обрисовали те возможности, которые сейчас открываются перед россиянами. Так, Аленка Видмар из Renee Tours рассказала о самых разных сервисах в компании. Энике Багой подробно остановилась на туристических прелестях Дебрецена.
А Ирина Шолтес из «1000 дорог» охарактеризовала Венгрию как одно из самых интересных направлений, доступных россиянам. Под занавес встречи были разыграны и призы, включая тур на несколько ночей в одном из лучших отелей и большую обзорную экскурсию.
По отзывам собравшихся в Петербурге, мероприятие прошло на высшем уровне. «Давно не было такого, чтобы «живая» презентация собрала столько специалистов, - констатировала менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – По всему видно, что и само событие, и форма его проведения всем понравились: люди соскучились по личным встречам, а венгерское направление по-прежнему вызывает у всех живой интерес».
/TOURBUS.RU
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