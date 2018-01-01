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02 декабря
Тунис ужесточил правила въезда туристов

Российским туристам необходимо теперь предъявить не только справку о вакцинации «Спутником», но и ПЦР-тест, а также пройти тестирование по прибытии


 

Власти Туниса в связи с ростом числа заражений коронавирусом и появлением нового штамма решили изменить процедуру въезда на территорию страны с 1 декабря, сообщили нашему порталу в Офисе по туризму Туниса.

 

"В связи с развитием эпидемиологической ситуации по COVID-19 и увеличением числа заражений и смертей в некоторых странах, а также с появлением нового мутированного штамма, министерство здравоохранения приняло решение с 1 декабря требовать у всех всех прибывающих в Тунис нерезидентов старше 18 лет, обязательно предъявлять сертификат, подтверждающий завершение вакцинации, или паспорт вакцинации, не менее чем за 28 дней вакциной Janssen и 14 дней для остальных вакцин (в том числе и "Спутник V"), — говорится в сообщении.

 

Кроме того, всем прибывающим старше 6 лет необходимо будет предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту. Всех прибывающих в страну будут тестировать на коронавирус.

"Путешественник, с выявленным положительным тестом, будет отправлен на изоляцию в специальный центр для носителей вируса и будет нести расходы за свое счет", — сообщает турофис Туниса.

Всем гражданам Туниса и прибывающим иностранцам, не прошедшим вакцинацию, нужно соблюдать обязательный 10-дневный карантин за свой счет в одном из центров, указанных на сайте. При регистрации на рейс в аэропорту вылета им нужно будет предъявить бронирование и подтверждение оплаты (ваучера) расходов на трансфер из аэропорта в центр изоляции, проживания и ПЦР-теста.
До 1 декабря срок действия ПЦР-теста составлял 72 часа, а продолжительность карантина — семь дней.

Россия возобновила авиасообщение с Тунисом c 9 ноября. По маршруту Москва - Монастир разрешено 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург - Монастир – 2 рейса в неделю.

Из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в г. Монастир, также разрешено по два рейса в неделю на каждом маршруте.

 

Между тем, как сообщает Ассоциация туроператоров, «Прямые рейсы в Тунис из России в 2021 году так и не были перезапущены. Сейчас в Тунисе низкий сезон. По мнению экспертов, прямые перелеты в Тунис возобновятся уже весной 2022 года».

/TOURBUS.RU

 


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