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02 декабря
Для въезда в Израиль вакцинированным россиянам понадобится также и справка об уровне антител
Серологический тест нужно будет заранее пройти в РФ в одной из лабораторий, одобренной Минздравом Израиля
Как заявил вчера в интервью РИА «Новости» министр туризма Израиля Константин Развозов, о работа по подготовке въезда в Израиль вакцинированных "Спутником" россиян ведется, несмотря на временное закрытие границ государства для всех иностранных туристов. Напомним, что в стране с понедельника действует двухнедельный запрет на въезд иностранцев, принятый в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон".
При этом после того, как границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов, вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата о вакцинации и справки, подтверждающей уровень антител и полученной в российской лаборатории из списка, согласованного властями Израиля, сообщил министр туризма еврейского государства Константин Развозов РИА Новости.
"Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идет о больших сетях. И когда туристы будут приезжать,то,если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Нужны будкт прививка и справка об уровне антител", - рассказал Развозов. - Мы укажем список лабораторий, которые работают по специальному протоколу, и справки из которых будут признаны в Израиле", - заявил министр
.
Израиль признает российские серологические тесты, чтобы избежать недоразумений на границе, отметил министр. Именно этот вопрос решался на встречах, которые представители Минтуризма и Минздрава провели 17-21 ноября в Москве.
Эту информацию в интервью «Интерфаксу» сегодня подтвердила и директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова.
"Мы надеемся, что через две недели запрет на въезд будет снят, и сейчас обсуждаем, как будет организован въезд россиян в плане ПЦР-тестов и тестов на антитела. Напомню, что Израиль будет принимать только вакцинированных туристов, но, поскольку "Спутник V" не признан ВОЗ, нужно будет показать тест на антитела. Сейчас идет обсуждение процедуры с несколькими крупными сетями лабораторий, которые есть по всей стране. И мы озвучим конкретный показатель титра антител, меньше которого нельзя будет въехать в Израиль. Страна очень трепетно относится к здоровью своих граждан и граждан, которые прилетят", — рассказала она.
По словам г-жи Воронцовой, после открытия Израиля для россиян, с учетом всех ограничений, турпоток вряд ли превысит 30% от того, что было до пандемии, поскольку до 2020 года рейсы выполнялись из 6-7 городов, а сейчас планируются только полеты из Москвы и Петербурга.
Ранее предполагалось, что Израиль начнут пускать российских граждан с прививкой "Спутник V" с 1 декабря. В 2019 году в Израиле побывало 296 тыс. туристов из России и наша страна заняла третье место по этому показателю после США и Франции.
Всего в год до пандемии в Израиле побывало 4,55 млн иностранных туристов.
/TOURBUS.RU
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