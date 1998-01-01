Новости Для въезда в Израиль вакцинированным россиянам понадобится также и справка об уровне антител Серологический тест нужно будет заранее пройти в РФ в одной из лабораторий, одобренной Минздравом Израиля

Как заявил вчера в интервью РИА «Новости» министр туризма Израиля Константин Развозов, о работа по подготовке въезда в Израиль вакцинированных "Спутником" россиян ведется, несмотря на временное закрытие границ государства для всех иностранных туристов. Напомним, что в стране с понедельника действует двухнедельный запрет на въезд иностранцев, принятый в качестве меры по противодействию проникновения в страну штамма "омикрон". При этом после того, как границы Израиля вновь будут открыты для иностранных туристов, вакцинированные "Спутником V" смогут прибыть в страну по предъявлении сертификата о вакцинации и справки, подтверждающей уровень антител и полученной в российской лаборатории из списка, согласованного властями Израиля, сообщил министр туризма еврейского государства Константин Развозов РИА Новости. "Россияне, привитые "Спутником", будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идет о больших сетях. И когда туристы будут приезжать,то,если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Нужны будкт прививка и справка об уровне антител", - рассказал Развозов. - Мы укажем список лабораторий, которые работают по специальному протоколу, и справки из которых будут признаны в Израиле", - заявил министр . Израиль признает российские серологические тесты, чтобы избежать недоразумений на границе, отметил министр. Именно этот вопрос решался на встречах, которые представители Минтуризма и Минздрава провели 17-21 ноября в Москве. Эту информацию в интервью «Интерфаксу» сегодня подтвердила и директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова. "Мы надеемся, что через две недели запрет на въезд будет снят, и сейчас обсуждаем, как будет организован въезд россиян в плане ПЦР-тестов и тестов на антитела. Напомню, что Израиль будет принимать только вакцинированных туристов, но, поскольку "Спутник V" не признан ВОЗ, нужно будет показать тест на антитела. Сейчас идет обсуждение процедуры с несколькими крупными сетями лабораторий, которые есть по всей стране. И мы озвучим конкретный показатель титра антител, меньше которого нельзя будет въехать в Израиль. Страна очень трепетно относится к здоровью своих граждан и граждан, которые прилетят", — рассказала она. По словам г-жи Воронцовой, после открытия Израиля для россиян, с учетом всех ограничений, турпоток вряд ли превысит 30% от того, что было до пандемии, поскольку до 2020 года рейсы выполнялись из 6-7 городов, а сейчас планируются только полеты из Москвы и Петербурга. Ранее предполагалось, что Израиль начнут пускать российских граждан с прививкой "Спутник V" с 1 декабря. В 2019 году в Израиле побывало 296 тыс. туристов из России и наша страна заняла третье место по этому показателю после США и Франции. Всего в год до пандемии в Израиле побывало 4,55 млн иностранных туристов. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка