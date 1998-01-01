Новости Зарина Догузова: «Пока никаких ограничений по поездкам в Турцию и Египет в России не вводилось». Главы Ростуризма, Совета Федераций, Роспотребзнадзора и представитель МИДа высказались о перспективах новогоднего отдыха за рубежом

Ситуация с выявлением нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" может повлиять на туристические потоки, однако пока никаких ограничений по поездкам по таким популярным направлениям, как Египет и Турция, в РФ не вводилось, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристcкой организации (UNWTO) в Мадриде, - сообщает сегодня РИА «Новости». "Безусловно, такое опасение есть, но надеюсь, что этот штамм окажется не таким опасным, как сейчас представляется, и не приведет к еще более тяжелым последствиям", - заявила г-жа Догузова, отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с новым штаммом на туристический сектор. Она уточнила, что пока никаких ограничений по поездкам по популярным направлениям – в Турцию и Египет - в России не вводилось. "У нас есть список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, соответственно, в эти страны наши граждане могут летать, если, конечно, страна готова принимать с туристическими целями. Вместе с тем, мы просим туристов внимательно оценивать текущую ситуацию, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и МИД. При принятии решений о поездках за рубеж мы просим туристов обязательно приобретать страховки, которые в том числе покрывают расходы на лечение от COVID-19. Мы также рекомендуем страховаться от возможного невыезда за рубеж", - добавила она. В то же время вчера Министерство иностранных дел РФ обратилось к россиянам с просьбой учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок. Как заявила фициальный представитель МИДа Мария Захарова, «Отменяются рейсы, закрываются границы, частично вводятся локдауны. Это непосредственным образом сказывается на возможностях граждан России вернуться на территорию страны». Глава Роспотребнадзора Анна Попова также считает, что россиянам лучше провести новогодние праздники дома. Как сообщает РИА «Новости», она ранее обратилась к россиянам с просьбой «оставаться в этот период внутри страны, не покидая и не пересекая ее границы». По ее словам, «ситуация в мире меняется очень быстро, поэтому туристы рискуют вместо отдыха получить значительное количество проблем. Это приведет к потере не только денег, но может повлечь за собой и ущерб здоровью». Наконец, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также призвала россиян внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники. "Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпускав новогодние праздники, чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие, мы не знаем, что произойдет через неделю, через две", - сказала г-жа Матвиенко журналистам в среду, отвечая на вопрос о планировании отпуска в связи с появлением штамма "омикрон". "Прогнозировать сегодня даже на месяц сложно. Мы видим, что уже целый ряд стран закрыл въезд на свою территорию, ввел более строгие санитарно-эпидемиологические требования, ограничения разного рода", - добавила спикер Совфеда. Она не исключила, что опять может "встать в повестку" тема вывозных рейсов. "В любом случае могут быть ограничения по дополнительному карантину, самоизоляции и так далее. Поэтому нужно очень осторожно и ответственно подойти к принятию решений, где провести новогодние каникулы. Людям старше 60 лет, я бы вообще считала, нужно воздержаться от каких-либо поездок, потому что это небезопасно", - заключила г-жа Матвиенко. /TOURBUS.RI

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