ЦИФРА НЕДЕЛИ: Россияне — на первом месте по турпотоку на Пхукет

Россияне в ноябре заняли первое место по турпотоку на тайский остров Пхукет, число туристов составило более 5,1 тыс., сообщает Генконсульство России на Пхукете, которое цитирует «Интерфакс».

"Согласно статистическим данным управления иммиграционной службы провинции Пхукет, с учетом новых правил въезда в Таиланд с 1 по 30 ноября на остров прибыли 37 278 иностранцев. Из них по программам Test&go — 24 973 человека, Sandbox — 12 163 человека, Alternative Quarantine — 142 человека", — говорится в сообщении.

По информации Генконсульства, пятерка стран, лидирующих по количеству туристов возглавляет Россия, откуда прибыло 5,1 тыс. человек. На втором месте – Германия (почти 5 тыс.), на третьем – Великобритания (3 тыс.), на четвертом – США (2 тыс.), на пятом – Израиль (2 тыс.).

"Со второй половины декабря авиакомпания "Аэрофлот" планирует ввести дополнительный рейс из Москвы на Пхукет. В свою очередь S7 добавит в зимнее расписание по одному рейсу в неделю из Владивостока, Иркутска и Новосибирска, а также запустит новый регулярный рейс из Улан-Удэ на остров. Таким образом общее количество авиарейсов из России на Пхукет возрастет до 10 в неделю", — подчеркивается в сообщении дипмиссии.

Как напоминает информагентство, российские туристы с 1 сентября могут въезжать в Таиланд по схеме Sandbox ("туристическая песочница"), которая была введена с июля 2021 года, если они получили две дозы прививки "Спутник V".

В рамках программы Sandbox можно приехать на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля и предоплата 2 или 3 тестов, в зависимости от продолжительности поездки.

Кроме того, для путешествия в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест.

Сразу после въезда туристы сдают первый тест и ждут его результата в номере отеля. Им необходимо провести 7 дней в одном отеле из утвержденного правительством списка SHA+ и на 6 или 7 день повторить ПЦР-тест. Если он негативный, можно путешествовать по Таиланду без ограничений.

С 16 декабря количество дней в отеле SHA+ сокращается до пяти, второй тест можно сделать на 4 или 5 день и заменить ПЦР быстрым тестом на антиген.

/TOURBUS.RU