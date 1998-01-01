Роботы и дроны — вместо экскурсоводов

В столичном отеле «Метрополь» состоялось открытие нового профессионального диалог-клуба Perspectum, а также панельная дискуссия на тему «Путешествие поверх границ», в которой приняли участие более полусотни учёных и путешественников, обсудивших будущее российского экскурсионно-познавательного туризма, - сообщает наш специальный корреспондент.

Ковидные ограничения, отмечали участники, снова возвели между государствами реальные границы, но открыли виртуальные. А это значит, что путешествовать, в известной мере стало проще. Человек с любым достатком и любым уровнем здоровья может попасть в самый отдаленный уголок планеты, где установлена камера.

Директор Международного центра новых образовательных технологий РГГУ, кандидат технических наук Сергей Кувшинов рассказал о новых технологиях, позволяющих точно и динамично доносить правдивые, проверенные знания до человека не только при посещении достопримечательностей и в турпоездках, но и во время обучения.

Сегодня во многих случаях живых гидов успешно заменили роботы, - отметил эксперт. Но тот же робот, например, не может перейти вместе с посетителем с одного этажа музея на другой — в отличие от дронов, при помощи которых во многих институтах уже проводятся занятия.

РГГУ, например, создан большой 3D- музей-мастерская Леонардо да Винчи.

Полёты дронов на открытом воздухе, в частности, в Москве строго контролируются и ограничены, но в закрытых помещениях никаких запретов нет — дроны могут летать над экспонатами в музеях и транслировать видео в Zoom.

Аудиогиды сегодня бесплатно доступны на видеохостингах - только на русском языке их существует более 15 тысяч. Так стало возможно путешествовать, не выходя из дома. Достаточно открыть любую из миллионов лайфкамер, установленных по всему миру, и в режиме реального времени рассмотреть, что происходит в данных момент времени на Эйфелевой башне, на площади Испании или у фонтана Треви или даже на круизном лайнере на Рейне или идущем через Альпы знаменитом «красном поезде» поезде в Швейцарии.

Дроны и лайфкамеры могут выручить туриста и в тех местах, которые для массового посещения пока мало приспособлены. В качестве примера зам. директора Государственного музея Востока, кандидат исторических наук Сергей Болелов привёл территории древнего Хорезма (южное Приаралье - Каракалпакия), где руководство Узбекистана пока только собирается создавать туристическую зону.

«До недавнего времени на заброшенных руинах древних крепостей, очень популярных у туристов как из Европы, так и из Азии, наживались невежественные экскурсоводы-самоучки: они рассказывали гостям из откровенные небылицы, которые потом посредством Интернета и «сарафанного радио» разносились по миру», - раcсказал г-н Болелов. - А с высоты птичьего полёта развалины древних городов и цитаделей — Аяз-Калы, Топрак-Калы, Кызыл-Калы и других , покинутых с тех пор, как там не стало воды, смотрятся очень эффектно».

Виртуальные фото- и видеопанорамы 360, отмечали эксперты, можно не только использовать в целях планирования маршрута, но и создавать и загружать самому. Робот телеприсутствия стал чуть ли не единственным доступным инструментом для посещения обычным человеком заражённых зон или вредных предприятий.

Ковид, отмечали выступавшие эксперты, реально закрыл границы, но открыл в туризме новые способы взаимодействия и взаимопомощи.

Встречи диалог-клуба решено сделать регулярными, а на одной из ближайших - обсудить этнографические туры к народам Севера.

/TOURBUS.RU