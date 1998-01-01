С сегодняшнего дня Россия сняла все ограничения на рейсы на Кубу, в Мексику и Катар

«Аэрофлот» сообщил, что не только начинает в декабре полеты в Гавану, но и увеличивает число рейсов в Канкун и Варадеро

Согласно решению, которое было озвучено вице-премьером Татьяна Голикова две недели назад, с 1 декабря сняты все ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов между Россией и Кубой, Мексикой и Катаром.

Как комментировал ранее АТОР, «Куба и Мексика давно принимают российских туристов. Это туроператорские направления, куда летают самолеты авиакомпаний, аффилированных с туроператорами. Теперь для них открывается больше возможностей по увеличению объема перевозки, логично предположить, что цены на туры на Кубу и в Мексику снизятся».

“Аэрофлот” вчера уже сообщил, что возобновляет регулярные полёты в Гавану. Рейсы будут выполняться с 21 декабря дважды в неделю по вторникам и пятницам. Время вылета из Москвы – 8:55, прилет в Гавану в 13:30. Обратный вылет в 16:20, прибытие в Москву – в 11:20

Полёты в Гавану будут осуществляться на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350 на 315 мест.

Кроме тогог, сегодня “Аэрофлот” сообщил, что с 20 декабря увеличивает частоту полётов в Канкун (Мексика) и Варадеро (Куба). Количество рейсов по обоим популярным туристическим направлениям увеличено до четырёх раз в неделю.

Рейсы SU154/SU155 Москва — Варадеро — Москва будут выполняться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Рейсы SU158/SU159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам

Напомним, что Куба с 7 ноября отменила обязательный карантин для прибывающих иностранных туристов, а с 15 ноября – ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету.

Кроме того, с ноября Минтранс Кубы для ускорения прохождения пограничного контроля в аэропортах страны запустил электронную форму анкеты для прибывающих туристов, с ее помощью путешественники быстрее смогут получить QR-код.



В свою очередь Катар разрешил въезд российским туристам с прививкой "Спутник V" с 6 октября, а с сегодняшнего дня эмират вернул Россию в «зеленый» список стран, гражданам которых не требуется двухдневный карантин по прибытии.

Для посадки в самолет, летящий в Доху, нужен как ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, так и тест на антитела, действительный 30 дней на момент прибытия в Катар. Кроме того, до вылета необходимо заполнить форму на сайте на всех членов семьи на сайте ehteraz.gov.qa, а по прибытии загрузить в телефон приложение Ehteraz.

Невакцинированным туриста нужно находиться на самоизоляции в течение недели.

Авиасообщение с Катаром было восстановлено еще в январе, а с 31 октября «Катарские авиалинии» поменяли аэропорт прибытия в Москве с Домодедово на Шереметьево.

/TOURBUS.RU