Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
01 декабря
ФАС завела дело о завышении цен в ресторанах и кафе аэропорта Шереметьево

Значительно завышенные цены обнаружены в расположенных в аэропорту заведениях IL Патио, T.G.I. Friday's, «Мама Раша» и Costa Coffee


 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушений в части ценообразования "Росинтер Ресторантс" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee, T.G.I. Friday's), возбуждено антимонопольное дело, говорится в сообщении ФАС.

 

"В кафе и ресторанах сети на территории "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", — отмечается в пресс-релизе ФАС.

 

В нем также сообщается, что признаки таких нарушений были обнаружены в рамках мониторинга цен на продовольственные товары на территории столичных аэропортов. "В связи с этим Московское областное УФАС России возбудило в отношении организации дело. При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ", — говорится в сообщении антимонопольного регулятора.

Наказание для юрлиц по этой статье предполагает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

 

В «Росинтер Ресторантс» РБК сообщили, что пока не получали от ФАС никаких документов по делу, в том числе протокол или постановление. «После получения и изучения содержания документов компания примет решение о дальнейших действиях в отношении принятого ФАС решения», — добавили там.

«Росинтер Ресторантс» управляет ресторанными сетями под собственными брендами IL Патио, «Шикари», «Планета Суши», «Американский бар и гриль», «Мама Раша», а также по системе франчайзинга под брендами T.G.I. Friday's и Costa Coffee. Всего под управлением компании находится 229 ресторанов в 27 городах на территории восьми стран.
На сайте аэропорта Шереметьево говорится, что в здании аэровокзала расположены рестораны IL Патио, T.G.I. Friday's, «Мама Раша» и Costa Coffee, - отмечает РБК.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 