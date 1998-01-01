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01 декабря
ФАС завела дело о завышении цен в ресторанах и кафе аэропорта Шереметьево
Значительно завышенные цены обнаружены в расположенных в аэропорту заведениях IL Патио, T.G.I. Friday's, «Мама Раша» и Costa Coffee
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушений в части ценообразования "Росинтер Ресторантс" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee, T.G.I. Friday's), возбуждено антимонопольное дело, говорится в сообщении ФАС.
"В кафе и ресторанах сети на территории "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", — отмечается в пресс-релизе ФАС.
В нем также сообщается, что признаки таких нарушений были обнаружены в рамках мониторинга цен на продовольственные товары на территории столичных аэропортов. "В связи с этим Московское областное УФАС России возбудило в отношении организации дело. При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ", — говорится в сообщении антимонопольного регулятора.
Наказание для юрлиц по этой статье предполагает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.
В «Росинтер Ресторантс» РБК сообщили, что пока не получали от ФАС никаких документов по делу, в том числе протокол или постановление. «После получения и изучения содержания документов компания примет решение о дальнейших действиях в отношении принятого ФАС решения», — добавили там.
/TOURBUS.RU
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