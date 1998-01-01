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01 декабря
Названы победители Национальной гостиничной премии России
Среди лучших отелей страны - Lahta Plaza, Cosmos Collection Altay Resort, «Кайзерхоф» и «InterContinental Москва Тверская»
Как сообщает пресс-служба Ростуризма, в Национальной гостиничной премии нынешнего года приняли участие 163 номинанта из более чем 50 населенных пунктов страны. Оценка участников премии происходила в три этапа – финалисты определялись по результатам голосования пользователей официального сайта премии и экспертной коллегии, а затем материалы каждого финалиста оценивало профессиональное жюри.
Церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии прошла 27 ноября в московском «Президент-Отеле».
«Очень радует, что среди победителей такое разнообразие — и по формату проектов, и по географии. Награды получили как объекты размещения, расположенные на курортных территориях и в Москве и Петербурге, которые уже много лет генерят огромные турпотоки, так и в регионах, популярность которых среди туристов сейчас стремительно растет, — это Мурманская область, Карелия, Владивосток, Алтай, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Ростовская, Самарская, Челябинская и Тверская области, а также Волгоград, Рязань и Калуга. При этом наградами отмечены как крупные отели всех категорий «звездности», так и мини-отели, апарт-отели, кемпинги, хостелы, капсульные отели, санатории», — приводит пресс-служба слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.
Награды вручались в 36 номинациях. Лучшими городами для ведения гостиничного бизнеса стали Кировск (Мурманская область), Тверь, Владивосток и Санкт-Петербург.
Лучшим загородным отелем стал «Уткино Country House» (Ростовская область), мини-отелем — бутик-отель «Усадьба Зеехоф» (Московская область), апарт-отелем — Lahta Plaza (Санкт-Петербург).
В номинации «Лучшая концепция малого отеля» победил Kaleidoscope Gold (Санкт-Петербург). Среди лауреатов премии также глэмпинг Aurora Village (Мурманская область), капсульный отель Q-block (Москва), mice-отель Crowne Plaza Moscow WTC (Москва).
Лучшим свадебным отелем стал гостиничный комплекс & SPA «Старый город» (Рязань), семейным — эко-отель «ВеЛес» (Владимирская область), курортным — Cosmos Collection Altay Resort (Республика Алтай), горнолыжным — горно-туристический центр «Газпром» (Сочи).
Победителями также стали отель категории «без звезд» апарт-отель YE’S Hoshimina (Санкт-Петербург), отель категории «одна звезда» Boverli Hill (г. Зубцов, Тверская область), отель категории 2*- «Старт» (Волгоград), отель категории 3* - «Измайлово Гамма» (Москва), отель категории 4* - «Кайзерхоф» (Калининград), отель категории 5* - «InterContinental Москва Тверская» (Москва).
В номинации «Лучший ресторан отеля» премию взял ресторан «Густав Винтер» (г. Сортавала, Карелия). В номинации «Лучший сайт отеля» — AZIMUT Hotels (Москва).
Лучшей здравницей года стал санаторий «Сергиевские минеральные воды» (Самарская область), а лучшим проектом реконструкции — санаторий Foros Wellness & Park (Ялта).
В номинации «Лучшая система подготовки кадров» победил колледж «Царицыно» (Москва).
Организатором Национальной гостиничной премии является Российская гостиничная ассоциация при поддержке Ростуризма, правительства Москвы и Санкт-Петербурга, Российского союза туриндустрии и Торгово-промышленной палаты РФ.
/TOURBUS.RU
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