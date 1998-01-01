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01 декабря
Глава Роспотребнадзора: «Новогодние праздники нужно провести внутри страны»
Алена Попова сообщила, что, в связи с появлением нового опасного штамма коронавируса, действие ПЦР-тестов сокращается до 48 часов, и призвала не выезжать в зимние праздники за рубеж
Новый штамм коронавируса «омикрон» пока не зафиксирован в России. Об этом на совещании с главой правительства 30 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова (на фото). Данные основаны в том числе на проверке данных россиян, приезжающих из-за рубежа в течение последнего месяца, - -сообщает ТАСС.
Она также сообщила, что по имеющимся данным, существующие вакцины защитят и от «омикрона». По крайней мере, как говорят в Роспотребнадзоре, от тяжелого протекания заболевания. Несмотря на все эти факты, новый штамм вызывает «крайнюю озабоченность» у Роспотребнадзора.
«С учетом особенностей нового штамма, с его повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами», – сообщила Анна Попова.
Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус является одним из оснований для посещения общественных мест и мероприятий в регионах, где введены соответствующие ограничения.
Анна Попова также призвала россиян продолжать соблюдать санитарные меры безопасности: носить маски, делать прививки и попросила оставаться в новогодний период внутри страны.
"Новогодние праздники не за горами. Сегодня многие граждане планируют свои поездки, планируют свой отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежами РФ, но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома. Ситуация развивается в разных странах по-разному, и меры реагирования в каждой стране могут быть также самыми разными. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на определенно долгий срок по решению той или иной страны.
Поэтому я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан России, нужно провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
Г-жа Попова отметила, что из-за ситуации с пандемией в мире стремительно меняются решения по закрытию границ. "У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, и к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И можно потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - сказала она.
Кроме того, в целях защиты от нового штамма, Роспотребнадзор вводит 14-дневный карантин граждан, возвращающихся из ряда стран Африки (ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини (бывш. Свазиленд) и Танзании.
Ранее Россия ограничила въезд для граждан Гонконга, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Танзании, Мадагаскара и некоторых других стран
В тоже время вчера в МИД РФ опровергли появившиеся в ряде СМИ со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова сообщения о том, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вскоре объявит о новых ограничениях в связи с распространения "омикрон"-штамма.
"Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствам слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы "новых ограничениях", которые оперштаб введёт из-за коронавируса", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
/TOURBUS.RU
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