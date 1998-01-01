TEZ Tour впервые полетит в Венесуэлу

Туроператор TEZ Tour открыл продажи туров в Венесуэлу на базе рейсов национальной авиакомпании Conviasa, первый вылет запланирован на 12 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по маркетингу компании Елена Якимова.

“Венесуэла является отличной альтернативой карибским направлениям: Кубе, Мексике и Доминикане. Побывать в ней определенно стоит хотя бы раз в жизни. Страна занимает 10-е место в мире по географическому и биологическому разнообразию: здесь есть пляжи, леса и даже пустыня. Отели Венесуэлы предлагают туристам высокий уровень сервиса, качественную инфраструктуру и аутентичную кухню”, — сказала она.

По словам г-жи Якимовой, на первом этапе оператор предложит своим клиентам отели категорий 3-4* и бутик-отели на островах Маргарита и Коче. Постепенно ассортимент будет расширяться и для бронирования станут доступны размещение на материке, а также экскурсионные туры по всей Венесуэле.

Полетная программа будет выполняться на регулярных рейсах национального авиаперевозчика, авиакомпании Conviasa, из Москвы со стыковкой в Каракасе, в тариф включены багаж и питание. Продолжительность отдыха составит 11 ночей (для вылетающих первым рейсом — 10 ночей). Забронировать туры с проживанием в отеле категории 3* с завтраками можно по цене от 111 900 рублей на человека.

Отметим, что авиасообщение между Россией и этой страной возобновилось в конце мая, после чего россиянам стали доступны поездки с целью туризма.

В октябре власти Венесуэлы ужесточили правила въезда в страну из-за ухудшения эпидемиологической обстановки — теперь всем российским туристам, независимо от наличия прививки, нужно сдавать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка о результате должна быть на английском языке, ее нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете.

По прилете всем путешественникам необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту, его стоимость составляет $60-80, оплата возможна только наличными. Туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин в медицинском учреждении, а также пройти курс лечения по страховке или за свой счет.

Перед полетом всем туристам нужно зарегистрироваться на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить персональный QR-код, распечатать его и предъявить при въезде в страну.

/TOURBUS.RU