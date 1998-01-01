«Аэрофлот» официально подтвердил начало полетов в Гавану с 21 декабря

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю на лайнерах Airbus A350, рассчитанных на 316 пассажиров

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» возобновляет регулярные полёты в Гавану (Куба). Рейсы будут выполняться с 21 декабря дважды в неделю по вторникам и пятницам. Время вылета из Москвы – 8:55, прилет в Гавану в 13:30. Обратный вылет в 16:20, прибытие в Москву – в 11:20

Полёты в Гавану будут осуществляться на новейших в парке Аэрофлота широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350. Лайнер вмещает 316 пассажиров в трёх классах обслуживания: 28 мест класса «Бизнес», 24 места класса «Комфорт», 264 места класса «Эконом».

В компании обещают, что «многочасовой перелёт через океан будет интересным и максимально комфортным. К услугам пассажиров всех классов — мультимедийная система развлечений, landscape-камеры для наблюдения за полётом и доступ в Интернет по сети Wi-Fi*. В классе Эконом шаг между креслами увеличен до 78,7 см. В

классе «Комфорт» пассажиры оценят специальное меню, кресла с увеличенным углом отклонения спинки, мониторы диагональю 33 см, индивидуальным освещением и розеткой для зарядки гаджетов.

Путешественникам класса «Бизнес» предлагаются просторные кабины — сьюты с собственным мини-баром, создающие особое личное пространство. Каждое место оборудовано монитором 53 см, а кресла раскладываются в полноценную двухметровую кровать.

Тарифы на новый рейс стартуют от 26 335 р. в одну сторону на одного пассажира (без багажа). В среднем перелет туда-обратно в Гавану этой зимой обойдется в 55 тыс. р. на одного пассажира.

Гавана станет вторым пунктом на Кубе, куда Аэрофлот выполняет регулярные рейсы. С июня 2021 года авиакомпания трижды в неделю летает на курорт Варадеро. По

ранее озвученному мнению экспертов АТОР, по окончании зимнего сезона, завершив полетную программу в Варадеро, «Аэрофлот», вернется к прежней частоте вылетов в Гавану: пять рейсов в неделю.

Напомним, что Оперштаб снял все ограничения по авиасообщению с Кубой с 1 декабря. По данным источников АТОР, российские туроператоры изучают возможность постановки прямых рейсов в Санта-Клару, Камагуэй и Ольгин, а также расширение объемов перевозки на курорт Варадеро. По данным посольства Кубы в Москве, с начала года на Кубе побывали более 135 тыс. россиян.

Напомним, что Куба с 7 ноября отменила обязательный карантин для прибывающих иностранных туристов, а с 15 ноября – ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету.

С 22 ноября Минтранс Кубы для ускорения прохождения пограничного контроля в аэропортах страны запустил электронную форму анкеты для прибывающих туристов, с ее помощью путешественники быстрее смогут получить QR-код.

В настоящее время для путешествий на Кубу принимаются как бумажные, так и электронные анкеты, однако с 1 января 2022 года бумажный вариант будет упразднен.

/TOURBUS.RU