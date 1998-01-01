Около пятисот россиян «застряли» в ЮАР после прекращения авиарейсов

По информации Генконсульства России в Кейптауне, из-за приостановки авиасообщения и отмены всех рейсов в Россию в связи с появлением в стране нового штамма коронавируса около пятисот находящихся в ЮАР российские граждане не могут вылететь домой.

«Сотрудники Генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты российских граждан, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу. По имеющейся информации, вывозить пассажиров из страны продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов Air France и British Airways.

Генконсульством совместно с посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна. Ориентировочные даты вылета – 1-3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну», — говорится в сообщении дипмиссии.

В Генконсульстве подчеркивают, что рейс из Кейптауна организуется компанией Pro Trener и носит исключительно коммерческий характер. Положительный ответ на вопрос о том, намерены ли они воспользоваться этим рейсом для возвращения в Россию, дали 74% из более чем 200 участников опроса, проведенного в канале.

Генконсульство также сообщает, что представитель группы застрявших туристов побывал в дипмиссии и обсудил с дипломатами проблемы, возникшие у россиян. «В ходе встречи обозначился круг наиболее актуальных вопросов, среди которых отсутствие в Кейптауне свободного номерного фонда для проживания. Вопрос взят в проработку, ведется поиск подходящего жилья», — говорится в сообщении.

Обращаться в консульство россиянам советуют по телефону дежурного дипломата (+27 (082) 374-0518).

Между тем опрошенные Российским Союзом туриндустрии операторы сообщают, что пока что не столкнулись с самым худшим сценарием развития событий – ни у кого из них на этот момент туристов в ЮАР не оказалось. «Нам повезло, у нас нет людей, застрявших в странах Южной Африки. Туристы готовы рассмотреть более поздние даты вылета, но заказы не аннулируют. Сейчас партнеры обсуждают с отелями и поставщиками перенос поездок на другие даты», – сообщила директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис.

В компании «Килиманджаро» подавляющее большинство туристов летали в ЮАР именно на Ethiopian Airlines. «Мы общались с представителями перевозчика, нас заверили, что в ближайшие месяцы авиасообщение с ЮАР закрывать не планируют. Принимающие компании также ничего не отменяют, работают в штатном режиме, на местах паники нет», – заметила генеральный директор Маргарита Осипова.

У оператора не осталось туристов в ЮАР, но многие собирались отправиться туда в период новогодних праздников, а также в январе и феврале. Причем речь идет и о комбинированных турах по странам Африки. Туристы, купившие авиабилеты у Turkish Airlines на конец января, тоже не стали отказываться от поездки, но перевозчик пока не прислал уведомления о статусе рейса.

Как отметил генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, авиакомпании, отели и принимающие операторы идут навстречу с переносами, возвратами и т.д. «Отмен нет, впрочем, до Нового года могут и нас закрыть, и их открыть. Туризм в ковидную эру – как бег по минному полю, и люди уже готовы к любым неожиданностям», – резюмировал он.

/TOURBUS.RU