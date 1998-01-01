Зарина Догузова: «Российские горнолыжные курорты на период новогодних праздников будут загружены на 100%»

Как сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма, ведомство совместно с соответствующими службами в регионах проверило готовность горнолыжных курортов России к зимнему сезону.

«Ростуризм в рамках межведомственных рабочих групп отработал вопросы обеспечения безопасности туристов. Регионы подтвердили готовность к зимнему туристическому сезону, в том числе в части синхронизации работ различных служб, связанных с безопасностью граждан. Также Ростуризмом и субъектами проработаны меры реагирования при сложных метеоусловиях», — цитирует пресс-служба зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

Как подчеркнул вице-премьер, особое внимание при подготовке к сезону уделялось соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, предписанных Роспотребнадзором. «Напомню, каждый субъект в зависимости от ситуации с распространением COVID-19 самостоятельно принимает решение о введении дополнительных ограничений. Мы просим туристов быть внимательными и заранее проверять информацию о действующих на территории того или иного региона ограничениях», — цитирует его пресс-служба.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, рассказала, что соответствующие службы регионов проверили надежность инфраструктуры (включая подъемники), отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения для туристов при ЧС и плохой погоде, следят за строгим соблюдением антиковидных рекомендаций Роспотребнадзора.

«Так как активный зимний отдых часто связан с маршрутами повышенной опасности, то мы просим туристов обращаться только к аттестованным регионами гидам, и аттестованным спортивными федерациями инструкторам-проводникам. Если маршрут включает в себя нахождение в горной местности или вдали от населенных пунктов и дорог, то мы рекомендуем страховать свой маршрут с включением услуги эвакуации вертолетом. Такая страховка стоит в среднем порядка 5-6 тысяч рублей.

Также перед выходом на маршруты повышенной сложности мы настоятельно рекомендуем туристам регистрироваться в МЧС на Госуслугах», — сказала она.

Г-жа Догузова добавила, что Ростуризм просит курорты предупреждать туристов о рисках при обращении к неаттестованным гидам и инструкторам и помогать им в выборе добросовестных туроператоров.

Горнолыжные курорты РФ в предстоящем зимнем сезоне будут загружены почти на 100%, в наиболее популярных комфортабельных отелях мест уже нет, сообщила также глава Ростуризма .

«Сейчас активно идут бронирования на Новый год. Традиционно наибольшей популярностью пользуется горнолыжный отдых. По прогнозам регионов, российские горнолыжные курорты на период новогодних праздников будут загружены почти на 100%, при этом качественные и современные объекты размещения 3+, 4 и 5 звезд уже полностью забронированы. Средняя загрузка гостиниц на российских курортах в этом зимнем сезоне, по прогнозу, составит 70-80%», — рассказала она.

По словам главы Ростуризма, среди курортов традиционно популярны Красная Поляна в Сочи, Архыз, Домбай и Приэльбрусье на Северном Кавказе, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, «Горный воздух» на Сахалине и Шерегеш в Кузбассе, куда 27 ноября полетел первый рейс чартерный программы из Москвы.

/TOURBBUS.RU