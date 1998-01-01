Новости Катар вернул Россию в «зеленый» список Российским туристам больше не нужно сдавать дополнительный ПЦР-тест и проходить двухдневный карантин по прилету в эмират

Российским туристам больше не нужно сдавать дополнительный ПЦР-тест и проходить двухдневный карантин по прилету в страну Как сообщил на своей странице в сети «Фейсбук» менеджер по маркетингу Туруправления Омана Андрей Прищепов, эмират вновь вернул Россию в "зеленый" список. «Россия снова в «зелёном списке» Катара с 1 декабря начиная с 18:00. Гуляя сегодня вечером по арабскому базару Сук-Вакиф, я узнал эту замечательную новость. Это значит, что с 1.12 российские туристы смогут въезжать в Катар без 2-дневного карантина. Ждём всех в Катаре!», - написал г-н Прищепов. Напомним, что 25 ноября Катар переместил нашу страну из «зеленого» в «красный» список. Это означала, что по прилету в Доху россияне должны были сдавать дополнительный ПЦР-тест стоимостью 160 реалов (3.100 руб), а в ожидание его результатов двое суток находиться на карантине в одном из отелей отелях, отобранном властями эмирата. Забронировать их можно было на сайте Discover Qatar. При этом во время изоляции турист не должен был покидать номер. Напомним также, что Катар разрешил въезд российским туристам с прививкой "Спутник V" с 6 октября. Для посадки в самолет нужен как ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, так и тест на антитела, действительный 30 дней на момент прибытия в Катар. Кроме того, до вылета необходимо заполнить форму на сайте на всех членов семьи на сайте ehteraz.gov.qa, а по прибытии загрузить в телефон приложение Ehteraz. Невакцинированным туристам в любом случае нужно находиться на самоизоляции в течение недели. По словам туроператоров, большинство российских туристов отказались от запланированной поездки в Катар, после того, как стало известно, что им придется проходить пусть непродолжительный, но достаточно строгий карантин. При этом авиасообщение с Катаром было восстановлено еще в январе, а с 31 октября «Катарские авиалинии» поменяли аэропорт прибытия в Москве с Домодедово на Шереметьево. Как отмечал ранее Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel, «Катар может привлечь себе часть публики из ОАЭ, стать хорошей альтернативой – особенно на фоне того, что в отелях высокой категории в Эмиратах наблюдается дефицит. В пиковый период тарифы на размещение в этих странах находятся примерно на одинаковом уровне, а в непиковый – размещение в отелях Катара обходится на 20-30% дешевле». /TOURBUS.RU

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