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Вотчина Деда Мороза будет принимать на новогодние праздники только индивидуальных туристов

Организованные детские группы не смогут посетить Вотчину в Великом Устюге уже второй год подряд

Как говорится в телеграм-канале популярного туристического объекта Вологодской области, «Вотчина Деда Мороза ждет индивидуальных туристов и семьи с детьми к себе в гости. Так как Дед Мороз-волшебник возрастной, да и эпидобстановка обязывает: гости должны иметь действующий сертификат с QR-кодом о вакцинации или переболевшего, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа.

К сожалению организованные детские группы из других регионов встретиться с Дедушкой не смогут, как и в прошлом году».

Ранее Роспотребнадзор Вологодской области рекомендовал в этом году запретить посещение вотчины Деда Мороза в Великом Устюге детским группам из-за высокого риска распространения COVID-19.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, "Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области рекомендован запрет на въезд в Великоустюгский район организованных детских групп из других регионов в период новогодних и рождественских каникул в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, складывающейся на территории России из-за распространения новой коронавирусной инфекции".

Запрет не распространяется на индивидуальных туристов и семей с детьми, которые планируют посетить Великоустюгский район во время новогодних и рождественских праздников. Для этого им необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании, либо трёхдневный отрицательный ПЦР-тест, уточнили в пресс-службе. По информации «Интерфакса», еще с октября в регионе была введена система QR-кодов на диспансеризацию, профосмотры, оказание плановой медицинской помощи и посещение общественных мест. С 1 ноября к списку добавлены развлекательные, общественные, муниципальные, государственные учреждения, объекты спорта и культуры. Ограничения не распространяются на несовершеннолетних. /TOURBUS.RU