Новости При возвращении из 13 стран россиян теперь ждет экспресс-тестирование на коронавирус При этом, по утверждению источников в Росавиации, речь о «закрытии Египта» пока что не идет

Оперштаб поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию граждан России, возвращающихся из ряда африканских государств, включая ЮАР, где был обнаружен новый штамм «омикрон». В число стран вошли также Гонконг, Великобритания, КНР и Израиль. "Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании, Гонконга, КНР, Израиля, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в сообщении оперштаба в пятницу. Данное решение также касается и иностранных граждан, "прибывающих из Китайской Народной Республики, Государства Израиль, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии". Кроме того, оперштаб принял решение продлить приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года включительно. Новый вариант коронавируса B.1.1.529. («омикрон») был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Он имеет 32 мутации, что называют серьезной проблемой, данный вариант может быстрее и активнее распространяться, - отмечает «Интерфакс». Между тем, по информации АТОР, в воскресенье, туристы и турагенты были встревожены массово распространенным по СМИ заявлением члена Совета Федерации)от Орловской области Владимира Круглого. «Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет», — сказал г-н Круглый в беседе с РИА Новости. При этом он также предложил закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый штамм не будет изучен, а всех вернувшихся из этой страны посадить под медицинское наблюдение. Заявление сенатора вызвало массу вопросов и ощутимую панику у туристов. Ведь на вылеты в конце декабря – начале января туры в Египет уже забронировали порядка 80-100 тысяч туристов. При средней стоимости новогоднего тура в 80 тыс руб. на двоих, сумма забронированных турпакетов на новый и год и новогодние каникулы в Египет может достигать 4 млрд руб. , - отмечают в АТОР. Однако днем в воскресенье Роспотребнадзор официально опроверг сообщения сенатора Круглого. «По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», – сообщило 28 ноября РИА «Новости». руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. «По нашим сведениям, никто в правительстве или Оперштабе в настоящий момент всерьез не рассматривает вариант «закрытия Египта». Штамм «омикрон» только предстоит изучить, и не факт, что его признают опасным. Все мы помним, что довольно быстро так пугавший всех «британский штамм» оказался не столь уж и страшным, и Великобританию снова открыли. Слова сенатора Круглого были его частным мнением, данные о «зараженных из Египта» уже официально опровергли, так что все это «буря в стакане воды», – прокомментировал эту новость АТОРу источник, близкий к Росавиации. /TOURBUS.RU

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