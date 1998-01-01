Таиланд смягчает правила въезда туристов

Тайское управление по туризму (ТАТ) уточнило, как изменятся правила въезда в страну для иностранцев, прибывающих по схеме sandbox («песочница»), в том числе россиян: требование о ПЦР-тесте по прибытии для таких туристов сохраняется, - сообщает «Интерфакс».

Ранее в пятницу власти Таиланда объявили о том, что правила въезда в страну для иностранных туристов будут смягчены с 16 декабря. Как следует из разъяснений, сделанных Тайским управлением по туризму (ТАТ), наиболее заметные послабления касаются туристов, въезжающих по схеме test&go. Для них обязательные ПЦР-тесты, которые нужно делать по прибытии, а затем во время пребывания в стране, с 16 декабря будут заменены на антиген-тесты, которые делаются за 15 минут.

Теперь им не нужно будет заранее бронировать ночь в отеле и такси из аэропорта, выбирая из утвержденного правительством списка SHA+. В аэропорту они могут сделать экспресс-тест и отправляться на отдых. Схема test&go действует с 1 ноября для граждан 63 стран, сделавших прививку от коронавируса разрешенными вакцинами, России среди них нет.

Российские туристы могут въезжать в Таиланд по схеме sandbox с 1 сентября. С 1 ноября она распространяется на 17 провинций, наиболее популярных у туристов — Бангкок, Пхукет, Краби, Сураттхани, Пхангнга, Чиангмай, Пхетчхабури и другие.

Для въезда в рамках sandbox сохраняется требование о прививке двумя дозами вакцины, причем вторая должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до поездки. По-прежнему необходимо и бронирование отеля из утвержденного списка SHA+ на первые дни пребывания, но с 16 декабря его нужно будет бронировать не на 7, а на 5 дней. Также сохраняется требование о необходимости сделать ПЦР-тест по прибытии в аэропорту.

Второй тест теперь нужно будет делать не на 6 или 7 день, как прежде, а на 4 или 5. При этом обязательный второй ПЦР-тест отменен, вместо него можно сдать экспресс-тест на антиген.

Все путешественники старше 6 лет после 16 декабря должны будут иметь при въезде в Таиланд справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за 72 часа до поездки. Детям до 6 лет, путешествующим с родителями, предварительный тест будет не нужен, у них будут брать только анализ слюны при въезде в страну. При этом детям в возрасте 12-17 лет вакцинация для въезда не нужна, если их сопровождают родители. «Туристы, переболевшие ковидом в течение трех месяцев до поездки, должны иметь справку о болезни или пройти вакцинацию одобренной вакциной», — говорится в пояснениях ТАТ.

Кроме того, с 24 декабря въезд по схеме «песочницы» будет разрешен не только на самолете, но и наземным, и морским путем. Сохраняется требование о наличии страхового полиса с покрытием $50 тыс., включающим лечение от коронавируса и пребывание на карантине. Туристы по-прежнему заранее должны офорить разрешение на въезд — ThaiPass. Для этого им нужно до поездки загрузить на сайт tp.consular.go.th копию паспорта, сертификат вакцинации, бронь отеля и страховой полис.

/TOURBUS.RU