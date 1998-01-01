Вице-премьер Дмитрий Чернышенко раздал поручения в связи с банкротством «Музенидиса»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в связи с остановкой деятельности туроператора "Музенидис Трэвел" поручил руководителям Ростуризма, Минфина и Минэкономразвития проработать вопрос повышения эффективности механизмов возмещения убытков, возникающих у туристов при банкротствах туроператоров, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

"Проработайте совместно с заинтересованными организациями вопрос повышения эффективности механизмов возмещения убытков туристам, возникающих в результате приостановки детальности или банкротства организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в целях совершенствования законодательства Российской Федерации в области обеспечения прав и законных интересов потребителей туристских услуг", — говорится в тексте.

О результатах этой работы главы ведомств должны доложить в правительство до 2 декабря.

К этой же дате г-н Чернышенко поручил Ростуризму, МИДу, Минэкономразвития, Минтрансу и Роспотребнадзору предоставить в правительство предложения по защите прав и интересов потребителей услуг, пострадавших в результате прекращения деятельности обществ с ограниченной ответственностью "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел Екатеринбург", "Музенидис Трэвел — Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел-СПб" и "Музенидис Интур".

Также вице-премьер попросил глав Росфинмониторинга, МВД, ФНС и Ростуризма проанализировать финансовую деятельность юридических лиц, работающих под брендом "Музенидис Трэвел", и "принять меры по защите прав и законных интересов потребителей туристских услуг". Это поручение должно быть выполнено до 17 декабря.

Напомним, что туроператор "Музенидис Трэвел" 12 ноября сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. По заявлению руководства компании, этот шаг связан в первую очередь с финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, которой были переведены все деньги за приобретенные туры, но которая, в свою очередь, не перевела их в отели.

Финансовая ответственность пяти юрлиц туроператора застрахована в СК "ТИТ" на 80 млн рублей. При этом он должен вернуть за отмененные туры 25,5 тысячам туристов более 1,27 млрд рублей. Как предполагают в Российском союзе туриндустрии, пропорциональные выплаты не превысят 3-5 тыс. рублей на человека.

/TOURBUS.RU