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29 ноября
Израиль закрывает въезд в страну на две недели из-за нового штамма коронавируса
Возобновление роосийского турпотока в Израиль, ранее намеченное на 1 декабря, вновь откладывается
Правительство Израиля приняло решение временно закрыть въезд в страну для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение нового штамма COVID-19 "омикрон". Как сообщают израильские СМИ, ожидается, что решение окончательно будет утверждено в воскресенье и вступит в силу в ночь на 29 ноября. Планируется, что запрет на въезд будет действовать две недели.
Таким образом, Израиль стал первой в мире страной, закрывшей границы из-за нового штамма. Ранее в Израиле выявили одного пациента с "омикроном". Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку. Bзраильтянам нельзя посещать 50 африканских стран, где распространяется этот вариант инфекции.
Кроме того, премьер страны Нафтали Беннет решил ввести более строгие правила для тестирования и самоизоляции прибывающих на родину из-за рубежа израильтян.
Граждане страны, которые возвращаются из-за границы, обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, после чего сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продлится трое суток, для непривитых – дней в случае негативного повторного теста и 14 дней без него
Правительство ввело и некоторые дополнительные ограничения на массовые мероприятия в стране. Они коснутся невакцинированных жителей.
Отмечается, что израильским спецслужбам вновь разрешат отслеживать данные, передаваемые мобильными телефонами граждан, чтобы определять, кто контактировал с заразившимися коронавирусом людьми.
Напомним, что Израиль планировал уже с 1 декабря разрешить въезд в страну российских туристов, вакцинировнных «Спутником». Теперь же это решение вновь отложено.
Между тем, официальный представитель министерства здравоохранения и народонаселения Египта Хусам Абдель Гаффар вчера заявил, что ни одного случая заражения штаммом «омикрон в Египте не выявлено, - сообщает РСТ. В то же время, по его словам, во всех аэропортах и пограничных портах ужесточаются меры предосторожности и берется экспресс-тест на коронавирус, в первую очередь, у прибывающих из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика и Намибии.
«Тот, у кого подтвердится коронавирус, будет отправлен назад тем же самолетом, – сказал представитель министерства. – Если Каир является конечным пунктом назначения, то при наличии отрицательных результатов тестов прибывшие должны уйти на карантин на 7 дней, затем сделать повторный ПЦР-тест».
В пятницу Каир объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР из-за распространения там нового штамма коронавируса. Египетские специалисты подтверждают, что до 90% заразившихся коронавирусом в стране являются носителями штамма «дельта».
/TOURBUS.RU
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