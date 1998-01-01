Новости Вручены награды лидерам MICE-индустрии России Торжественная церемония вручения ведущей федеральной награды в области делового туризма Russian Business Travel&MICE Award прошла 26 ноября в Екатеринбурге

В пятницу на сцене Синара-центра в столице Урала в присутствии более двухсот гостей были объявлены победители главной ежегодной отечественной награды MICE индустрии и business travel. Впервые, начиная с 2010 года, торжественная церемония вручения наград состоялась не в Москве, а в столице Уральского региона - Екатеринбурге. Параллельно с «живой» церемонией прямо с места события велась онлайн-трансляция. Партнером и соорганизатором премии в этом году выступило Уральское конгресс бюро при Агентстве по привлечение инвестиций. Борьбу за престижную награду в 15 номинациях в этом году вели более 420 профильных компаний, представлявших практически все регионы страны - от Калининграда до Владивостока. О накале «страстей» свидетельствует тот факт, что в ходе онлайн- голосования за претендентов на награды было подано почти 700 тыс голосов! Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Как отмечает руководитель оргкомитета премии Наталия Евневич, «двухступенчатый механизм определения победителей действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград». Гости вечера «с головой» окунулись в атмосферу Уральского региона - снимались в фотозоне «Урал-MCE Завод», участвовали в уральской викторине-квиз, пробовали местные специалитеты во время afterparty. А ещё наслаждались музыкой зажигательного духового брасс-бэнда Nuggers и выступлением оркестра барабанщиц. Прекрасный - одновременно профессиональный и непринуждённый настрой вечеру задали и «свои» яркие ведущие церемонии - Дмитрий Горин, председатель совета директоров холдинга «Випсервис», вице-президент АТОР, Ольга Мелина, руководитель АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области», Сергей Армишев, тревел-журналист. MICE TV, Ирина Михалькова, основатель MICE Orchestra. В конце награждения состоялась передача эстафеты на право проведение 13-й церемонии вручения наград Russian Business Travel&MICE Award-2022 Самарскому региону. Символический ключ Артуру Абдрашитову, руководителю департамента туризма Министерства культуры Самарской области вручили Наталия Евневич, директор АНО «Проектный офис МICE» и Аркадий Кисилев, заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области и руководитель Уральского конгресс- бюро. Торжественная церемония награждения, как и в прошлые годы, состоялась в рамках масштабного Всероссийского Дня MICE. Насыщенная программа включала проведение открытой дискуссии в гибридом формате «Перспективы дальнейшего использования инфраструктуры статусных международных проектов для деловых мероприятий: по следам ЧМ’2018» на стадионе «Екатеринбург-Арена», знакомство с индустрией туризма и MICE уральской столицы с посещением креативных площадок города - центра искусств «Главный проспектЪ», культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» и множество профессиональных деловых встреч. Ежегодная национальная премия RBT&MA – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма – гостиницы, конгрессные центры, альтернативные событийные площадки, агентства делового туризма, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные конвеншен-бюро, региональные ТИЦ и ТПП, зарубежные офисы по туризму, представленные в России. Учредитель награды RBT&MA – АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово- промышленной Палаты РФ и журнала Business Travel. Поддержку проекту оказали Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области. Партнеры Премии - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), крупнейшие профессиональные объединения: Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Национальное Конгресс- бюро (НКБ), Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ», «Национальная Ассоциация Информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский Союз Туриндустрии (РСТ), Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР). Обладатели премии Russian Business Travel & MICE Award-2021: Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5* Hyatt Regency Moscow Petrovksy Park Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4* Azimut Hotel Olimpic Пальмира Бизнес-Клуб Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5* Lotte Hotel Samara (Самара) Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4* «Имеретинский» (Сочи) Лучшая альтернативная площадка для мероприятий Конгресс-центр технопарка «Жигулёвская долина» (Тольятти) Лучшая альтернативная площадка в составе гостиничной структуры Отель Palmira Palace Resort &SPA (Крым) Лучшая альтернативная площадка для мероприятий. Всесезонные курорты Круглогодичный курорт "Роза Хутор" (Сочи) Лучшая площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн Мультиплекс Горизонт CINEMA&EMOTION (Ростов-на-Дону) Лучший организатор конференций МАЙС МАРКЕТ (Самара) Лучший организатор инсентив-программ ДЕМЛИНК АТЛАС (Москва) Лучшее business travel агентство Агентство АВИАЦЕНТР (Москва) Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии Московская торгово-промышленная палата Самый инновационный региональный конгрессно-выставочной центр «Экспофорум-Интернэшнл» (Санкт-Петербург) Самый эффективный региональный конгрессно-выставочной центр «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» (Патриот Экспо) Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации Конгрессно-выставочное бюро Cанкт-Петербурга Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel ГУП РК «Крымский туристский центр» (Симферополь) Лучший зарубежный офис в сфере продвижения MICE Visit Hungary - Офис по туризму Венгрии За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России Сергей ВОРОНКОВ, Президент Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка