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27 ноября
Вручены награды лидерам MICE-индустрии России
Торжественная церемония вручения ведущей федеральной награды в области делового туризма Russian Business Travel&MICE Award прошла 26 ноября в Екатеринбурге
В пятницу на сцене Синара-центра в столице Урала в присутствии более двухсот гостей были объявлены победители главной ежегодной отечественной награды MICE индустрии и business travel. Впервые, начиная с 2010 года, торжественная церемония вручения наград состоялась не в Москве, а в столице Уральского региона - Екатеринбурге. Параллельно с «живой» церемонией прямо с места события велась онлайн-трансляция. Партнером и соорганизатором премии в этом году выступило Уральское конгресс бюро при Агентстве по привлечение инвестиций.
Борьбу за престижную награду в 15 номинациях в этом году вели более 420 профильных компаний, представлявших практически все регионы страны - от Калининграда до Владивостока. О накале «страстей» свидетельствует тот факт, что в ходе онлайн- голосования за претендентов на награды было подано почти 700 тыс голосов!
Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Как отмечает руководитель оргкомитета премии Наталия Евневич, «двухступенчатый механизм определения победителей действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград».
Гости вечера «с головой» окунулись в атмосферу Уральского региона - снимались в фотозоне «Урал-MCE Завод», участвовали в уральской викторине-квиз, пробовали местные специалитеты во время afterparty. А ещё наслаждались музыкой зажигательного духового брасс-бэнда Nuggers и выступлением оркестра барабанщиц.
Прекрасный - одновременно профессиональный и непринуждённый настрой вечеру задали и «свои» яркие ведущие церемонии - Дмитрий Горин, председатель совета директоров холдинга «Випсервис», вице-президент АТОР, Ольга Мелина, руководитель АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области», Сергей Армишев, тревел-журналист. MICE TV, Ирина Михалькова, основатель MICE Orchestra.
В конце награждения состоялась передача эстафеты на право проведение 13-й церемонии вручения наград Russian Business Travel&MICE Award-2022 Самарскому региону. Символический ключ Артуру Абдрашитову, руководителю департамента туризма Министерства культуры Самарской области вручили Наталия Евневич, директор АНО «Проектный офис МICE» и Аркадий Кисилев, заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области и руководитель Уральского конгресс- бюро.
Торжественная церемония награждения, как и в прошлые годы, состоялась в рамках масштабного Всероссийского Дня MICE.
Насыщенная программа включала проведение открытой дискуссии в гибридом формате «Перспективы дальнейшего использования инфраструктуры статусных международных проектов для деловых мероприятий: по следам ЧМ’2018» на стадионе «Екатеринбург-Арена», знакомство с индустрией туризма и MICE уральской столицы с посещением креативных площадок города - центра искусств «Главный проспектЪ», культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» и множество профессиональных деловых встреч.
Ежегодная национальная премия RBT&MA – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма – гостиницы, конгрессные центры, альтернативные событийные площадки, агентства делового туризма, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные конвеншен-бюро, региональные ТИЦ и ТПП, зарубежные офисы по туризму, представленные в России.
Учредитель награды RBT&MA – АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово- промышленной Палаты РФ и журнала Business Travel. Поддержку проекту оказали Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области. Партнеры Премии - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), крупнейшие профессиональные объединения: Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Национальное Конгресс- бюро (НКБ), Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ», «Национальная Ассоциация Информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский Союз Туриндустрии (РСТ), Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР).
Обладатели премии Russian Business Travel & MICE Award-2021:
Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
Hyatt Regency Moscow Petrovksy Park
Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
Azimut Hotel Olimpic Пальмира Бизнес-Клуб
Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*
Lotte Hotel Samara (Самара)
Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*
«Имеретинский» (Сочи)
Лучшая альтернативная площадка для мероприятий
Конгресс-центр технопарка «Жигулёвская долина» (Тольятти)
Лучшая альтернативная площадка в составе гостиничной структуры
Отель Palmira Palace Resort &SPA (Крым)
Лучшая альтернативная площадка для мероприятий. Всесезонные курорты
Круглогодичный курорт "Роза Хутор" (Сочи)
Лучшая площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн
Мультиплекс Горизонт CINEMA&EMOTION (Ростов-на-Дону)
Лучший организатор конференций
МАЙС МАРКЕТ (Самара)
Лучший организатор инсентив-программ
ДЕМЛИНК АТЛАС (Москва)
Лучшее business travel агентство
Агентство АВИАЦЕНТР (Москва)
Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии
Московская торгово-промышленная палата
Самый инновационный региональный конгрессно-выставочной центр
«Экспофорум-Интернэшнл» (Санкт-Петербург)
Самый эффективный региональный конгрессно-выставочной центр
«Конгрессно-выставочный центр «Патриот» (Патриот Экспо)
Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации
Конгрессно-выставочное бюро Cанкт-Петербурга
Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel
ГУП РК «Крымский туристский центр» (Симферополь)
Лучший зарубежный офис в сфере продвижения MICE
Visit Hungary - Офис по туризму Венгрии
За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
Сергей ВОРОНКОВ, Президент Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)
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