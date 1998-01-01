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ЕС готовится приостановить авиасообщение с югом Африки из-за нового штамма коронавируса/ Аэропорт Великого Устюга планируется открыть после реконструкции в начале 2022 года/ "Аэрофлот" открывает рейсы из Красноярска в Бангкок

ЕС готовится приостановить авиасообщение с югом Африки из-за нового штамма коронавируса

Еврокомиссия в связи с обнаружением нового штамма коронавируса B.1.1.529 на юге Африки намерена предложить странам ЕС прекратить авиасообщение с этим регионом, заявила cегодня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса — "это серьезная проблема".

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут приостановлены с полудня пятницы.

Кроме того, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет накануне объявил о запрете на поездки в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Также жителям этих стран запретят въезд в Израиль, а израильским туристам, вернувшимся из этих государств, нужно будет на неделю уходить на изоляцию даже в том случае, если они полностью вакцинированы.

Аэропорт Великого Устюга планируется ввести после реконструкции в начале 2022 года

Аэропорт Великого Устюга (Вологодская область) предполагается сдать в эксплуатацию в начале 2022 года, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе "Прямой линии" в четверг.

Как сообщалось, аэропорт Великого Устюга планировалось сдать до 20 ноября 2020 года.

В процессе реконструкции планировалось удлинить взлетно-посадочную полосу на 500 метров (до 1,8 тыс. метров), чтобы аэропорт смог принимать среднемагистральные самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, поставить новое навигационное оборудование и провести ремонт в аэровокзальном комплексе.

Соглашение о выделении средств на модернизацию между Росавиацией и Вологодской областью было подписано 14 февраля 2018 года. Общая стоимость первого этапа работ (реконструкции взлетно-посадочной полосы) составила более 1 млрд рублей.

По данным «Интерфакса», до реконструкции аэропорт обслуживал исключительно внутренние рейсы, его взлетно-посадочная полоса составляла 1,3 тыс. метров и могла принимать небольшие самолеты вместимостью до 40 пассажиров.

"Аэрофлот" открывает рейсы из Красноярска в Бангкок

"Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Бангкок (Таиланд) с 17 декабря, сообщила пресс-служба перевозчика. Рейсы на регулярной основе будут выполняться по пятницам (в Таиланд) и субботам (обратно в РФ) на Boeing-737, время в пути — 7 часов 10 мин.

"Открытие нового направления станет еще одним шагом к расширению программы прямых регулярных рейсов в обход Москвы", — говорится в пресс-релизе перевозчика.

Красноярск стал первым региональным хабом компании. С 2021 года "Аэрофлот" начал базировать в "Емельяново" три Boeing 737-800, в дальнейшем планируется развивать полеты на Superjet 100.

/TOURBUS.RU