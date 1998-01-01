Авиакомпаниям компенсируют вывоз туристов из Турции и Танзании

Премьер-министр подписал постановление, связанное с вывозом туристов послеприостановки авиасообщения с рядом стран в середине апреля

Глава правительства подписал постановление об утверждении правил предоставления в 2021 году субсидий авиакомпаниям за вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Речь идет о вывозе туристов в связи с приостановкой авиасообщения Россией с Турцией и Танзанией с 15 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г.

Средства компенсируются за вывоз российских граждан, которые купили билеты в Турцию и Тнзанию и отправились в страну до приостановки авиасообщения.

В документе указано, что до 25 ноября на сайте Росавиации должно появиться сообщение о начале отбора авиакомпаний на субсидирование. Здесь же будут указаны даты начала и окончания сбора заявок на субсидии.

В правилах есть ряд требований к авиакомпаниям, которые могут подавать заявки. Например, у них не должно быть долгов по уплате налогов, организация не должна находиться в процессе реорганизации, ее руководитель или члены исполнительных органов власти не были дисквалифицированы и т. д.

Сумма компенсаций каждой из компаний будет рассчитываться по формуле. Фактически перевозчики смогут получить разницу между общими затратами на вывоз туристов (включая расходы на сотрудников и технические затраты) и полученной выручкой от проданных билетов. Все расходы должны быть подтверждены документально.

Однако сам объем средств, который будет направлен на компенсации авиакомпаниям, в постановлении не указан.

Напомним, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля, в связи с чем из этих стран авиакомпании осуществляли вывоз россиян. Авиасообщение с Турцией было решено возобновить с 22 июня. Авиасообщение с Танзанией до сих пор закрыто.

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