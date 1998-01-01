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Провести новогодние праздники в Северной столице можно будет только с QR-кодом

С 27 декабря наличие QR-кода или ПЦР-теста станет обязательным при заселении в отель, посещении ресторанов, кафе и баров

Заселение в отели Санкт-Петербурга с 27 декабря будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или при отрицательном ПЦР-тесте, сообщает пресс-служба администрации губернатора. "С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения", — говорится в сообщении.

При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест, уточнили в городской администрации.

С 27 декабря граждане, проживающие в гостиницах, не переболевшие или не прошедшие вакцинацию, смогут питаться в ресторанах при гостиницах, объяснили в пресс-службе.

Власти Петербурга также перенесли дату введения QR-кодов для ресторанов, кафе и баров на 27 декабря, сообщил в своем телеграмме вице-губернатор Борис Пиотровский, сославшись на изменения постановления городского правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях.

Ранее QR-коды для посещения предприятий общепита планировалось ввести с 1 декабря.

В свою очередь, в пресс-службе администрации губернатора Петербурга сообщили, что условие о необходимости предъявления гражданами, имеющими медицинский отвод, отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления, сохраняется.

Аналогичные изменения вносятся также в отношении всех объектов и мероприятий, для которых уже действует условие о допуске исключительно посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод, отметили в городской администрации.

В пресс-службе уточнили, что изменения внесены на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

В городской администрации сообщили, что исполнительным органам поручено подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок. Предложения должны быть представлены губернатору.

Согласно новым поправкам в постановление №121, все антикоронавирусные ограничения в городе продлеваются до 31 января.

Как заявил губернатор города, перенос действия QR-кодов в ресторанах, кафе, барах, магазинах и торговых центрах позволит петербуржцам успеть привиться и закупиться перед новогодними праздниками. "В этих условиях мы посчитали возможным дать возможность петербуржцам, во-первых, привиться, ну а потом сделать покупки к новогодним праздникам", — сказал г-н Беглов телеканалу "78".

/TOURBUS.RU