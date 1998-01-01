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26 ноября
Япония готовится снова принимать дайверов и серфингистов из России
Японская национальная турорганизация провела вчера в Москве профессиональную встречу на тему «Встреча с морской Японией».
Японская национальная туристическая организация (JNTO) провела вчера встречу для туроператоров и журналистов во Дворце водных видов спорта в Лужника на тему: «Встреча с морской Японией».
Как пояснил руководитель московского офиса JNTO Валентин Шестак, этим событием открывается серия неформальных встреч, во время которых можно не только узнать что-то новое о стране, но и поучаствовать в какой-либо спортивной или развлекательной акции. Утак, учстникам вчерашней презентации предложили испытать серфинг на искусственной волне.
«Мы запускаем новый формат общения с партнерами, совместив работу и отдых. Пригласили на встречу не только экспертов, продающих Японию, но и специалистов по дайвингу. Хотим, чтобы они познакомились, поняли, чем могут быть полезны друг другу. Ведь обычно те, кто предлагает Японию – не специалисты в дайвинге, а дайверы не всегда понимают, как правильно предложить свой продукт», – пояснил г-н Шестак.
По его словам, сейчас на первый план выходит потребность людей в реализации своих «страстей», например, к тому же дайвингу. Компании могут разрабатывать специальные туры по интересам, и это может продаваться лучше, чем классические экскурсионные программы. «В сегменте «обычного» познавательного туризма конкуренция очень высока на любом направлении, люди сравнивают цены в разных компаниях и выбирают ту, где дешевле, – подчеркнул Валентин Шестак.
– Мы рассказали об азах дайвинга, продемонстрировали оборудование для погружения. И, надеюсь, вдохновили туркомпании на подготовку дайвинг-туров».
Он также напомнил, что с 8 ноября Япония открыла границы для бизнес-туристов. К сожалению, пока двухнедельный карантин для прибывающих из России сохраняется.
«Надеемся, в ближайшее время Япония откроется и для туристов. В стране уже вакцинировано более 75% населения, а два дня назад в Токио было зафиксировано всего пятеро заболевших. Как видите, страна быстро выходит из пандемии», – заключил он.
Основатель портала «ВремяНырять.РФ» и туроператора «Экзотик Тайм» Вероника Бирман вместе с инструктором PADI Владиславом Вераксой рассказали, как получить дайверские «права». «Попробовать нырнуть можно в любом дайв-центре мира. Но это будет пробное погружение с подробным инструктажем и на глубину до 12 метров. Чтобы свободно нырять, нужно пройти курс и получить сертификат. Для этого потребуется пять учебных погружений в бассейне, а потом четыре – в открытой воде.
Можно начать обучение в своем городе, а закончить в любой точке мира, в том числе, на Окинаве», – объяснила Вероника Бирман
Представитель JNTO Мария Анциферова представила наиболее живописные с точки зрения дайверов острова Окинавского архипелага – самой южной префектуры страны. К примеру, на острове Исигаки с января по март можно наблюдать за китами, а рядом с островом Йонагуни расположена загадочная подводная Атлантида. Зимой там же можно увидеть множество молотоголовых акул. Погружаться также можно и в северных водах Японии.
«В ближайшие два месяца планируем организовать вебинар по дайвингу для наших региональных партнеров», – уточнила она.
Региональный управляющий авиакомпании Japan Airlines (JAL) по рынкам России и СНГ Такеси Кодама заметил, что до 31 января 2022 года перевозчик выполняет еженедельные рейсы в Токио, но, как только позволят обстоятельства, частота полетов будет увеличена.
Заместитель начальника отдела региональных продаж и маркетинга JAL Маргарита Колобашкина добавила, что к международному перелету из Москвы в Токио можно добавить внутренние рейсы, в том числе, на Окинаву за 50 евро.
/TOURBUS.RU
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