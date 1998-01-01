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Топ-менеджер «Аэрофлота» возглавил «Библио-Глобус»

Новый гендиректор туроператора «Библио-Глобус» Ринат Асматуллов ранее возглавлял департамент продаж национального авиаперевозчика

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила в СМИ, что глава департамент продаж авиакомпании «Аэрофлот» Рината Асматуллов назначен на должность гендиректора туроператора «Библио-Глобус». На этом посту он сменит Людмилу Пятихатко.

«Новым генеральным директором назначен Ринат Асматуллов, ранее работавший в сфере управления маркетингом и продажами в авиакомпаниях «Аэрофлот» и «Победа».

мена главы туроператора обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности компании при существенных ограничениях туристических направлений: снижении издержек за счёт оптимизации процессов взаимодействия с авиакомпаниями и увеличения продаж в условиях обострения конкуренции на рынке туристических услуг», — рассказала она.

По ее словам, кандидатура нового генерального директора, его компетенции полностью соответствуют данным требованиям.

«Первоочерёдными задачами нового главы компании станут включение корпоративных процедур и бизнес-процессов в контур группы компаний Шереметьево и разработка амбициозной стратегии туроператора в среднесрочной перспективе», — добавила г-жа Захаренкова.

Новый пост он займет с 1 декабря, сообщил один из собеседников газеты «Ведомости». Второй источник издания добавил, что на эту должность рассматривались семь кандидатов, но мажоритарный акционер принял решение назначить своего ставленника.

Г-н Асматуллов работал в «Аэрофлоте» с 2019 г. До этого он был коммерческим директором в лоукостере «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с начала основания компании. Г-н Асматуллов также работал младшим сотрудником в «Авианове» – российском лоукост-проекте. Компания закрылась из-за конфликта акционеров и отсутствия финансирования. Еще одно его бывшее место работы – региональная компания «Якутия», - сообщают «Ведомости».

«Ринат – профессионал в управлении доходами, у него большой опыт понимания работы лоукостеров», – сообщил топ-менеджер группы «Аэрофлот». По его словам, сменить место работы Ринат Асматуллов решил самостоятельно: он получил хорошее предложение и согласился. В «Библио-Глобусе» меняется собственник и модель управления, объяснил он причину смены главы компании.

Напомним, что в конце сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) о приобретении 75% в ООО "Туроператор БГ", основном юрлице туроператора "Библио-Глобус". "При этом компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с "Библио-Глобусом", так и для тех, которые работают с другими туроператорами", — говорилось также в сообщении ФАС.

Ранее, в марте 2019 года старейший турхолдинг Thomas Cook официально объявил о покупке туроператора "Библио-Глобус" через посредническую компанию. Сделка по покупке туроператора "Библио Глобус" компанией Thomas Cook, однако, не была завершена из-за банкротста британского холдинга.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% в ООО "Туроператор БГ" принадлежит гражданке РФ Юлии Туголуковой. Она основала компанию вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году. Семья Туголуковых после сделки с МАШ сохранила миноритарный пакет в компании, а г-жа Туголукова по-прежнему занимает пост председателя Совета директоров.

Стратегическим партнером "Библио-Глобуса" в области авиаперевозок является авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая в Москве базируется в Шереметьево с весны 2020 года.

/TOURBUS.RU