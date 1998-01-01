Майя Ломидзе: «Египет внес серьезные изменения в приоритеты туристов»

Лидирующими зарубежными направлениями отдыха российских туристов на новогодние каникулы будут Египет, Турция и Доминикана, в России – Сочи, Крым, Карелия, Мурманская и Вологодская области Об этом заявил, выступая на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«По зарубежным направлениям Египет внес серьезные изменения в приоритеты. Египет на базе чартерных рейсов – это направление номер один, тем более что после запуска чартеров цены приятно удивляют наших граждан. Средняя стоимость новогоднего отдыха в Египте на неделю с размещением в отеле 5* начинаются от 45 тыс. рублей на человека.

Турция предлагает примерно такие же цены, но там другие климатические условия, поэтому в зимнее время Египет выигрывает. И это два самых дешевых направления, все остальное начинается от 100-150 тыс. рублей», — рассказала Майя Ломидзе.

Говоря о проблеме с долгими процедурами досмотра на вылете из Египта, которая обострилась в последнее время, эксперт заметила, что, по ее мнению, «на спрос это не влияет, проблема с досмотром в аэропортах возникла не вчера и не после запуска чартеров, а с первых регулярных рейсов, которые полетели на курорты Красного моря. Связано это с тем, что египетские аэропорты серьезно восприняли требования России к обеспечению безопасности.

Там такое количество кордонов, через которые надо пройти туристам, что это занимает много времени. Но и коридоров, через которые проходят пассажиры, могло бы быть больше. Мы так понимаем, что проблема в недостатке квалифицированного персонала и технического оснащения».

«Что задевает наших граждан, так это то, что иностранных туристов из других стран досматривают не так тщательно. Но это делается именно по просьбе России, чтобы обеспечить максимальную безопасность после того, как в 2015 году произошел теракт в самолете над Синайским полуостровом», — добавила эксперт.

На третьем месте по востребованности - Доминикана, где стоимость тура начинается от 100 тыс. рублей. «Турция, Египет и Доминикана – три полноценно открытые страны, куда возможны чартеры. Дальше идут ОАЭ, Куба и Мальдивы, причем Мальдивы практически распроданы. И тенденция, о которой мы неоднократно говорили – что в первую очередь раскупаются самые дорогие объекты и самые дорогие туры – сохраняется. Такого в 2019 году не было.

Туры по зарубежным направлениям подорожали в среднем на 25% по сравнению с 2019 годом, за исключением Турции и Кубы. Крен в сторону премиального класса объясняется тем, что обеспеченные люди соскучились по хорошему новогоднему отдыху», — добавила эксперт.

В десятку самых популярных стран на Новый год, по ее словам, входят также Мексика, Сейшелы и Венесуэла.

Майя Ломидзе добавила, что в ближайшее время не стоит ждать открытия новых зарубежных направлений, куда смогут отправиться российские туристы. «Для туррынка важно не просто открытие направлений: у нас открыты Испания, Италия, Германия, но по факту для туристов они не доступны. Если в 2019 году в Испанию туристы могли отправляться на 105 рейсах в неделю, то сейчас таких рейсов ноль.

Мы, конечно, ждем открытия любой страны, так как это все равно ощущение возвращения той жизни, по которой мы все соскучились. Но для туризма имеет значение именно полноценное открытие. И в этом смысле мы пока не ожидаем новостей», — рассказала она.

В России, по данным АТОР, наиболее высоким спросом на новогодние каникулы пользуются Краснодарский край и Крым: «Почти половина клиентов, которые выбрали Россию, направляются туда, где теплее. А следующая тройка – это северные направления: Карелия, куда впервые полетят чартеры, Мурманская область, Вологодская область, Великий Устюг, родина Деда Мороза. Все федеральные туроператоры говорят, что спрос на Вологду и Великий Устюг сильно вырос, а региональные компании жалуются, что им не достается мест».

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/TOURBUS.RU