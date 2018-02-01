Консульство Венгрии сообщило об ужесточении контроля за выдачей виз российским туристам

Туроператоры, работающие на венгерском направлении, получили рассылку от Консульского отдела Посольства Венгрии, в которой говорится об изменении процесса подачи документов на визу от представителей турбизнеса, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Так, будет установлен лимит на суточную подачу заявок от турфирм в VFS Global. Дату и время подачи заявлений нужно будет заранее согласовывать с визовыми центрами VFS Global.

Кроме того, с 24 ноября принимаются заявления только с авиабилетами, с указанием номера брони (изменения брони также будут проверяться). Кроме того, участников туррынка предупреждают о детальных проверках каждого тура, «вплоть до въезда туриста в гостиницу».

В сообщении дипмиссии подчеркивается, что вводимые ограничения связаны с «участившимися случаями нарушений отдельными турфирмами условий аккредитации».

Венгерские дипломаты обращают внимание туркомпаний на следующее: подача документов за клиентов, оплативших только оформление визы, а не тур, является нарушением правил аккредитации. «В случае выявления нарушений со стороны турфирмы (изменение брони, не заселение в гостиницу), выданная виза будет аннулирована, а аккредитация турфирмы, нарушающей ее правила, будет незамедлительно приостановлена и после выяснения обстоятельств может быть отозвана», – подчеркивается в сообщении Консульского отдела.

По мнению источников АТОР, причин ужесточения приема документов на визы в Венгрию несколько. От недобросовестности отдельных турфирм, бизнес которых сосредоточен преимущественно на услугах по оформлению виз, до поведения самих россиян, которые используют Венгрию в качестве трансферной страны для дальнейших поездок по Европе.

При этом участники туристического рынка не исключают, что ужесточение визовых процедур Посольством Венгрии приведет к удлинению сроков выдачи визы.

Представители турбизнеса прокомментировали и условия (например, незаселение туриста в гостиницу), на которых, по заявлению венгерских дипломатов, может быть отозвана аккредитация турфирмы или аннулирована виза ее клиента.

«Это очень "напрягающая" формулировка в условиях пандемии коронавируса. Туристы могут заболеть ковидом и не заехать в отель. Вины туроператора в этом нет. Почему в этом случае его могут лишить аккредитации – непонятно, ведь он ничего не нарушит», – отметили представители одной из туроператорских компаний.

/TOURBUS.RU