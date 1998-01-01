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Ростуризм поддерживает продление отсрочки обязательств туроператоров по отмененным турам

Туроператоры уже выполнили обязательства перед туристами по 80% туров, не состоявшихся в прошлом году

Туроператоры благодаря предоставленной правительством отсрочке выполнили обязательства перед туристами по 80% туров, перенесенных из-за пандемии в 2020 году. Поэтому Ростуризм выступает за продление до конца 2022 года уже доказавшей свою эффективность меры, сообщает сегодня пресс-служба турведомства.

"По оценкам Ростуризма, объем обязательств туроператоров по турам, приобретенным до 31 марта 2020 года, составлял порядка 44 млрд рублей. Из-за закрытия международных направлений в поездки не смогли отправиться 1,3 млн туристов. Туроператоры к ноябрю 2021 года закрыли долги перед более чем миллионом туристов, это 80% общего объема обязательств", — говорится в сообщении.

В Ростуризме подчеркнули, что это стало возможным в первую очередь благодаря принятому правительством решению о переносе обязательств туроператоров.

"Отсрочка обязательств туроператоров стала одной из самых действенных мер поддержки бизнеса и людей. За время действия отсрочки долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек.

При этом, около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств", — говорится в сообщении Ростуризма.

В ведомстве добавили, что оставшиеся обязательства приходятся на так и не открывшиеся направления, преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии.

"Для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок. Мы надеемся, что для российских вакцинированных туристов большинство популярных стран Европы и Юго-Восточной Азии откроются в течение 2022 года. Поэтому, с учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом остается непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года.

Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами. Ростуризм согласовал данную позицию с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор", — подчеркивается в сообщении.

В Ростуризме также отметили, что большинство стран Европы и Северной Америки разрешили перенести обязательства своих туроператоров до 2023-2025 гг. В России обязательства авиакомпаний перед пассажирами также перенесены до 2023 года.

"Что касается 2021 года, то еще 18 млрд рублей долга образовалось в основном из-за закрытия Турции весной этого года. После открытия направления в июне этот долг сокращается опережающими темпами и, по нашим оценкам, будет полностью погашен к осени 2022 года", — добавили в ведомстве.

/TOURBUS.RU

