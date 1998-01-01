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Завтра будут названы лидеры MICE и бизнес-индустрии России

Церемония вручения ведущей награды в области делового туризма Russian Business Travel&MICE Award пройдет в Екатеринбурге

Торжественная церемония вручения ведущей федеральной награды в области делового туризма Russian Business Travel&MICE Award пройдет в Екатеринбурге 26 ноября.

В этот день будут объявлены победители главной отечественной награды в области делового туризма и MICE Russian Business Travel&MICE Award. Предстоящая церемония станет уже 12-ой по счету. И впервые, начиная с 2010 года, состоится не в Москве, а в столице Уральского региона - Екатеринбурге.

Несмотря на непростую ситуацию на рынке, связанную с ковид-ограничениями, мероприятие традиционно проводится в «живом» формате. Но, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Параллельно с «живой» церемонией будет вестись онлайн-трансляция прямо с места события - из галереи современного искусства «Синара Арт» в Екатеринбурге.

В борьбе за престижную отраслевую награду в 15 номинациях в этом году приняли участие 220 профильных компаний - business travel-агентства, организаторы конференций и инсентив-программ, конгрессные гостиницы и центры, региональные и зарубежные офисы по туризму и конвеншен-бюро, устроители онлайн-мероприятий.

География соискателей RBT&MA-2021 охватывает практически все регионы страны - от Калининграда до Владивостока.

В ходе открытого онлайн-голосования за претендентов на награды было подано свыше 450 тыс голосов. Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT.

Двухступенчатый механизм определения победителей действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Торжественная церемония награждения 26 ноября, как всегда, состоится в рамках Всероссийского Дня MICE. Программа мероприятия очень насыщенная - проведение круглого стола «Перспективы дальнейшего использования инфраструктуры статусных международных проектов для деловых мероприятий: по следам ЧМ’2018» , знакомство с индустрией туризма и MICE уральской столицы, посещение Международного центра искусств «Главный проспектЪ», культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».

Ежегодная национальная премия RBT&MA – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма – гостиницы, конгрессные центры, альтернативные событийные площадки, агентства делового туризма, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные конвеншен-бюро, региональные ТИЦ и ТПП, зарубежные офисы по туризму, представленные в России.

Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Поддержку проекту оказывает Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области.

Партнерами Премии выступают Федеральное агентство по туризму и крупнейшие профессиональные объединения: Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Национальное Конгресс-бюро (НКБ), Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ», «Национальная Ассоциация Информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский Союз Туриндустрии (РСТ), Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР).

Смотрите прямую онлайн-трансляцию круглого стола «Перспективы дальнейшего использования инфраструктуры статусных международных проектов для деловых мероприятий: по следам ЧМ’2018» 26 ноября в 13.30 по московскому времени в видеохостинге YouTube и в социальной сети facebook.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию церемонии награждения RBT&MA 26 ноября в 17.00 по московскому времени на канале MICEacademy в видеохостинге YouTube и на сайте премии www.mice-award.ru.

