Страховщики предупреждают туристов «Музенидис Трэвел» о мошенниках

Страховая компания «ТИТ» сообщает на своем сайте, что «обнаружила появление мошенников, предлагающих от её имени туристам группы «Музенидис Трэвел» пройти по ссылке для получения выплаты страхового возмещения. Об этом сообщили туристы, уже отправившие документы на получение страховой выплаты и получившие от компании номер, под которым их заявление зафиксировано в Реестре выплат».



В связи с этим страховая компания «ТИТ» официально сообщает, что «страховые выплаты будут производиться только по реквизитам, указанным в заявлении (требовании) туриста, присланным в компанию. После получения номера регистрации в реестре на электронную почту, по каким-либо дополнительным ссылкам переходить не требуется».

Также компания сообщает, что «формирует реестр требований в течение 20 календарных дней со дня поступления первого требования, полученного после даты страхового случая».

Таким образом, отмечают в компании,

• Реестр требований по ООО «Музенидис Трэвел» закрывается 01.12.2021

• Реестр требований по ООО «Музенидис Трэвел-СПб» закрывается 01.12.2021

• Реестр требований по ООО «Музенидис Трэвел-Ростов-на-Дону» закрывается 02.12.2021

• Реестр требований по ООО «Музенидис Трэвел Екатеринбург» закрывается 03.12.2021.



«На основании реестра поступивших требований, после его закрытия, Страховщик в течение 10 календарных дней формирует реестр страховых выплат. Размер страховой выплаты на каждого туриста будет определен после закрытия реестра требований и определения общей страховой суммы размера требований туристов», - добавили в компании..

Как сообщалось ранее, по информации РСТ, в реестре московской компании «Музенидис Трэвел» указаны 16.465 человек, сумма невыполненных обязательств 822 млн рублей. Фингарантии туроператора составляют 50 млн рублей. «Музенидис Трэвел-СПб» внес в реестр 3160 человек, сумма 143 млн рублей. Фингарантии 10 млн рублей. У «Музенидис Трэвел Екатеринбург» 1022 пострадавших туриста, сумма 84 млн рублей. Фингарантии 10 млн рублей. В эти реестры включены только турпакеты.

«Музенидис Трэвел – Ростов-на-Дону» сообщил, что внес в реестр 1745 туров, 4369 туристов, сумма 210,2 млн рублей. Плюс собран реестр отдельно проданных услуг – авиа и наземка: 485 человек, сумма 15,2 млн рублей. Фингарантии – 10 млн рублей.

Таким образом, на сегодня зафиксировано 25501 пострадавших туристов, общая сумма долга составила 1 млрд 274,4 млн рублей.

Как отмечают в РСТ, исходя из этого, можно предположить, что выплаты будут символическими и не превысят 3–5 тыс. руб. на туриста.

/TOURBUS.RU