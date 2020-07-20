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25 ноября
Ассоциация туроператоров: «На туристическом рынке сложилась критическая ситуация»
Профессионалы предлагают правительству два выхода из приближающегося масштабного кризиса в связи с окончанием отсрочки возврата средств за несостоявшиеся из-за пандемии туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила ситуацию с возвратами туроператоров по «ковидным турам» в 2020-2021 гг. и направила в правительство официальные письма с предложениями по разрешению сложившейся ситуации на рынке. Об этом в ходе вчерашней пресс-конференции в ТАСС сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
По ее словам, нынешние письма АТОР по этому вопросу в правительство – уже девятое по счету обращение к властям с февраля 2021 года.
«Сразу отмечу – распространяемые некоторыми СМИ слухи о том, что 60% туроператоров якобы находятся на грани банкротства – ни в коей мере не соответствуют действительности и наши аналитики опровергают эти данные. Но кризисная ситуация на российском туристическом рынке все же может сложиться, если не продлить в той или иной форме действие принятого в 2020 году постановления Правительства № 1073. Напомню, оно дает право туроператорам осуществлять возвраты за не состоявшиеся из-за пандемии туры. Эта мера правительства позволяла все это время сохранять тонкий баланс на рынке и избежать массового ущерба для туристов в результате возможных банкротств», – отметила г-жа Ломидзе.
«Ситуация, которая сложилась сегодня, угрожает почти 200 тысячам туристов, которые могут в итоге «эффекта домино» не получить в 2022 году ни денег, ни туров. И именно в интересах этих людей мы обратились в правительство с анализом ситуации и конкретными предложениями по ее изменению», – подчеркнула исполнительный директор АТОР.
В АТОР еще раз обращают внимание на тот безусловный факт, что при установлении отсрочки по возвратам туристам предполагалось, что пандемия не продлится более года – однако этого не произошло.
«Практически у всех туроператоров нет возможности к 31 декабря 2021 г. произвести возвраты по турам в страны, в которых сейчас действуют ограничения на въезд российских граждан. Туризм по этим направлениям (практически все страны Европы, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки) не возобновлен, что не позволяет туроператорам производить расчеты с партнерами и потребителями», – констатируется в письмах АТОР от 24 ноября.
В АТОР провели свой анализ осуществления туроператорами возвратов по «ковидным турам» в 2020-2021 гг. Он показал, что все туроператоры осуществили возвраты туристам, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 1,5 года туроператоры смогли рассчитаться более, чем с 70 % неисполненных из-за COVID-19 обязательств. По оценке АТОР, оставшиеся 28-30% обязательств туроператоров составляют сумму в 10 млрд рублей, и эта сумма сложилась исключительно по «неоткрытым» странам. Отсутствие возможности открыть продажи туров в них не позволяют даже начать частичные возвраты.
В Ассоциации туроператоров считают, что на туристическом рынке уже сложилась критическая ситуация: на все 100% возвратов до 31 декабря 2021 г. денежных средств нет, а судебные иски потребителей, которые уже массово подаются на туроператоров, в январе-феврале 2022 г. все еравно не позволят получить компенсацию, поскольку средства внезапно не появятся, но зато могут заблокировать деятельность туроператоров и поставить под угрозу исполнение туров, уже выкупленных туристами на 2022 г.
Для того, чтобы не допустить масштабного кризиса, необходимо в течение ближайшего месяца принять сбалансированное решение, считают в Ассоциации туроператоров. В официальных письмах АТОР на имя Михаила Мишустина и Зарины Догузовой туроператорское сообщество предлагает два варианта решения возникшей проблемы.
Вариант 1 – продлить действия постановления правительства РФ № 1073 от 20.07.2020 г. на 2022 г. и 2023 годы.
Вариант 2 – внести изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, которые установят особый порядок взаимодействия туристов и туроператоров в части осуществления возвратов, в случае наступления чрезвычайной ситуации (продолжения развития ситуации с распространением COVID-19).
АТОР также предлагает зафиксировать, что если в той или иной стране существуют ограничения на въезд, то туроператор может рассчитываться с туристами деньгами или турами в течение еще одного года после снятия таких ограничений.
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