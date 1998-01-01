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Филиппины готовятся возобновить международный туризм

Страна одобрила правила въезда вакцинированных туристов

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе Департамента по туризму Филиппин, секретарь Департамента г-жа Берна Ромуло-Пуят объявила, что по запросу Департамента Межправительственная целевая группа по управлению ситуацией с инфекционными заболеваниями “принципиально одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из “зеленого списка” стран в соответствии с правилами, которые будут согласованы с Межправительственной целевой группой”.

Специальной рабочей группе по путешествиям было поручено незамедлительно разработать указанные правила для завершающего этапа их утверждения Межправительственной целевой группой.

Г-жа Пуят уточнила, что предложение возобновить туристические поездки из “зеленых” стран или стран, классифицированных Министерством здравоохранения Филиппин как страны с низким уровнем опасности распространения коронавируса, разрабатывалось с учетом самых строгих требований.

Только туристы, полностью вакцинированные препаратами, признанными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или ВОЗ, могут получить разрешение на въезд в страну.

“Разрешение въезда туристам из “зеленых” стран или юрисдикций, большинство населения которых вакцинировано на фоне низкой угрозы инфицирования, в значительной степени поможет нам в восстановлении экономики. Этот шаг способствует укреплению взаимного доверия, что обязательно окажет положительное влияние на рост ВВП”, - отметила она.

Г-жа Пуят отметила, что это долгожданное событие, поскольку другие страны уже открыли границы для иностранных туристов. “Наши партнеры по АСЕАН, такие, как Таиланд, Вьетнам и Камбоджа, уже поступили аналогичным образом. Мы считаем, что и нам пора открыть границы для въездного туризма. Это важная часть оздоровления экономики”, - подчеркнула г-жа Пуят.

Отдельно Департамент по туризму Филиппин в сотрудничестве с технической рабочей группой по путешествиям будет прорабатывать вопрос посещения страны туристами из “желтого списка” стран и территорий (к которым пока что относится Россия): "туристические пузыри" и безопасные коридоры путешествий будут использоваться в качестве основной программы для туристов, которые смогут въехать в страну при соблюдении определенных ограничений и строгих условий, - заключили в пресс-службе.

Напомним, что на Филлипинах признаны российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», но пока что Россия не возобновила авиасообщение с Филиппинами. Добраться из Москвы в Манилу можно с пересадкой в Сингапуре. Стоимость билета на одного пассажира в оба конца обойдется в сумму от 130 тыс.руб.

/TOURBUS.RU