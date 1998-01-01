В двух российских столицах пройдет Workshop «Откройте для себя Венгрию!»

Деловые встречи представителей турбизнеса Венгрии и России пройдут 30 ноября в Москве, а 1 декабря – в Петербурге

После почти двухлетнего перерыва в России вновь пройдут деловые встречи представителей турбизнеса Венгрии. 30 ноября workshop будет принимать Москва, 1 декабря – С-Петербург.

На встречи с российскими специалистами приедут руководитель по развитию туристического бизнеса – Россия Visit Hungary Виталий Избрисов, представители офиса по туризму Дебрецена, сети спа-отелей Ensana Health Spa Hotels, отеля Kempinski Hotel Budapest, туроператоров «1000 дорог» и Vedi Tour, авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как отмечает представитель Венгерского национального управления по туризму в России Виталий Избрисов (на фото), «очень важно, что именно Венгрия стала первой страной, которая открылась для российских туристов, имеющих сертификат о вакцинации против Covid-19, в том числе привитых «Спутником V. Со 2 августа визовые центры Венгрии возобновили выдачу туристических виз, а с 13 августа у был отменен 10-дневный карантин для невакцинированных иностранцев при въезде в страну. Уже с июня возобновилось авиасообщение России с Венгрией».

Рейсы в Будапешт в зимнем сезоне 2021-22 из Москвы и других городов России выполняют три авиакомпании – «Аэрофлот», Wizz Air и «Уральские авиалинии».

Предстоящие венгерские мероприятия проходят на благоприятном фоне взаимного признания правительствами России и Венгрии сертификатов о вакцинации, о чем вчера объявил глава российского МИД.

Российские туроператоры отмечают высокий рост интереса к поездкам в Венгрию и постоянное увеличение объемов продаж направления не только из Москвы, но и других городов России.

Для очного участия в Workshop «Откройте для себя Венгрию!» необходимо пройти регистрацию. Посещение мероприятий возможно только при условии подтверждения от организаторов.

Также можно не выходя из офиса, стать участником прямой онлайн-трансляции всех презентаций workshop в Москве.

Начало онлайн-трансляции 30 ноября в 10.30 по московскому времени. Присоединяйтесь!