Новости «Аэрофлот» начал продажу билетов в Гавану Российский перевозчик планирует начать регулярные полеты в кубинскую столицу 21 декабря

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по маршруту Москва – Гавана. Рейсов в кубинскую столицу ждали в начале декабря, однако перевозчик запустит прямые рейсы ближе к Новому году. Полетная программа стартует 21 декабря с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам). На маршруте будет летать Airbus A350-900. Время вылета из Москвы – 8:55, прилет в Гавану в 13:30. Обратный вылет в 16:20, прибытие в Москву – в 11:20, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров. Тарифы стартуют от 26 335 р. в одну сторону на одного пассажира (без багажа). В среднем перелет туда-обратно в Гавану этой зимой обойдется в 55 тыс. р. на одного пассажира. В зимнем расписании перевозчика также есть три рейса из Москвы в Варадеро. По мнению экспертов АТОР, по окончании зимнего сезона, завершив полетную программу в Варадеро, «Аэрофлот», вернется к прежней частоте вылетов в Гавану: пять рейсов в неделю. Напомним, что Оперштаб снял все ограничения по авиасообщению с Кубой с 1 декабря. По данным источников АТОР, российские туроператоры изучают возможность постановки прямых рейсов в Санта-Клару, Камагуэй и Ольгин, а также расширение объемов перевозки на курорт Варадеро. С 15 ноября 2021 года Куба перезапустила въездной туризм. Рейсы в Гавану также заявили Air France, Swiss International Air Lines, Air Europa и Turkish Airlines. По данным Посольства Кубы в Москве, с начала года на Кубе побывали 134 тыс. россиян. Как сообщило на прошлой неделе интернет-издание Caribbean News, из-за остановки международного туризма с начала пандемии Куба уже потеряла 13% ВВП. Как заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранд , в этом году в стране ожидается в целом до трехсот тысяч иностранных гостей. "Это сложная задача, потому что все зависит от того, как отреагируют рынки, но мы настроены оптимистично. Мы не думаем, что теперь страна будет полна иностранных туристов, но мы предполагаем, что высокий зимний сезон у нас начнется раньше, чем обычно", - прогнозирует он. «Во время пандемии на Кубе велось обновление существующих и строительство новых отелей и туристических объектов. Открылись и новые направления. Например, испанская компания Iberostar завершила строительство отеля Esmeralda на пока еще не очень популярном пляже Кайо-Крус, а их главный конкурент - Meliá - готовится к вводу в эксплуатацию отеля Península Trinidad, расположенного на южном побережье острова Свободы. Обещают в кубинском министерстве туризма и повышение качества обслуживания», - сообщила в свою очередь «Российская газета». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка