Ростуризм и Минтуризма Египта обещают решить проблему очередей в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха

Глава Ростуризма Зарина Догузова в телефонном разговоре с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани попросила его взять под контроль ситуацию с большими очередями в аэропортах, сообщает сегодня пресс-служба ведомств.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор руководителя Ростуризма Зарины Догузовой с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани. Стороны обсудили ситуацию с многочасовыми очередями при прохождении процедуры досмотра в аэропортах на египетских курортах», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Ростуризме, из-за длительного прохождения контроля в аэропортах многие туристы опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать новые билеты. Российские граждане также недовольны условиями пребывания в аэропортах: зоны ожидания не оборудованы достаточным количеством посадочных мест, отсутствует питьевая вода, не соблюдается социальная дистанция.

«Понимаем, что очереди в аэропортах обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности наших туристов, что является абсолютным приоритетом. Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы. Поэтому попросила своего египетского коллегу взять ситуацию под личный контроль и оказать содействие в создании комфортных условий для наших туристов», — цитирует пресс-служба главу Ростуризма.

В ходе беседы Зарина Догузова предложила Халеду Эленани несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания и отдыха для российских туристов.

В свою очередь, г-н Эленани сообщил, что сейчас «рассматривается возможность увеличения пропускной способности пунктов досмотра в аэропортах египетских курортов и изменения графика полетов. Он также пообещал способствовать обеспечению комфортных условий для наших туристов во время ожидания».

Напомним, что, как мы сообщали вчера, в профессиональном сообществе и соцсетях в последние дни вновь активно обсуждается вопрос сложностей, который испытывают российские туристы при вылете с из аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. По словам экспертов, проблемы, которые существовали и ранее, обострились с началом массовых чартерных программ полетов в этом месяце.

Так, в минувшие выходные большой резонанс получила публикация известного российского журналис и тревел-блогера Ильи Варламова в одной из соцсетей, озаглавленная «Почти 5 часов невероятного удовольствия, чтобы покинуть Египет». О схожих проблемах сообщают и наши читатели.

А лидер участвовавшей в думских выборах партии "Зеленая Альтернатива" Руслан Хвостов даже призвал главу МИД России Сергея Лаврова прекратить перелеты из России в Египет «из-за отвратительного отношения к российским туристам».

Между тем, вчера вечером также стало изаестно что наши туристы больше не смогут воспользоваться услугой Fast Track в аэропорту Хургады — ее отменили, как и ранее в Ее так же, как и в Шарм-эль-Шейхе.

По информации «Интуриста», возможности пройти ускоренный досмотр за дополнительную плату теперь нет ни на прилете, ни на вылете. «Рекомендуем возвращающимся домой туристам подготовиться к тщательным досмотрам заранее, вовремя приходить на трансфер, быть собранными, вынуть все металлические предметы из карманов, заранее подготовить все документы для досмотра», – сообщили также в компании.

/TOURBUS.RU