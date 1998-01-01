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Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

По словам главы МИД РФ, «на подходе — еще целый ряд государств»

Россия договорилась с Венгрией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует «Интерфакс». "Есть взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. И это работает", - сказал г-н Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".

"Венгрия приняла такое решение, мы с венграми об этом договорились. На подходе у нас еще целый ряд государств", - сообщил министр.

Напомним, что Венгрия признает все российские вакцины, а россияне могут посетить Венгрию с туристическими целями. Регулярное авиасообщение с Венгрией восстановлено с 10 июня 2021 года.

Между тем, как информирует АТОР, на фоне роста новых случаев COVID-19 правительство Венгрии с 20 ноября сделало обязательным использование масок в закрытых помещениях. Это требование касается и граждан страны, и всех туристов.

Маски понадобятся теперь для визита в магазины, торговые центры (кроме офисов, бизнес-помещений и помещений для занятий спортом), на мероприятия исполнительского искусства (театр, танцы, музыка), музыкальные и танцевальные мероприятия в закрытых помещениях, другие культурные мероприятия.

Маска будет нужна также, если турист захочет посетить ярмарки, кинотеатры, музеи, библиотеки, архивы, учреждения культуры, государственные органы власти и почтовые отделения.

Детям до шести лет и людям с психосоциальными расстройствами маски можно не носить.

С 1 ноября ношение маски обязательно и во всех видах общественного транспорта. За соблюдением требования о ношении масок в общественных местах следит полиция.

По информации туроператора «ВЕДИ Групп», с 20 ноября вход в купальни и термальные комплексы для лиц старше 16 лет доступен только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Документ предъявляется в печатном или электронном виде вместе с паспортом.

Прививочный сертификат понадобится и для входа на рождественские ярмарки всем лицам старше 18 лет, - сообщает АТОР.

Как сообщил в свою очередь представитель Венгерского национального управления по туризму в России Виталий Избрисов, в Венгрии по-прежнему не нужны сертификаты о вакцинации для заселения в отели, посещения ресторанов, музеев, театров и магазинов. Г-н Избрисов добавил, что у привитых российских туристов в Венгрии не возникает проблем со считыванием QR-кодов прививочных сертификатов.

/TOURBUS.RU