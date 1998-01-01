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22 ноября
Аистинный дом
Город Тоёока в префектуре Хёго вошёл в топ-100 лучших туристических направлений в ежегодном конкурсе Green Destinations

 

Город Тоёока в префектуре Хёго вошёл в топ 100 лучших туристических направлений в ежегодном конкурсе историй устойчивого развития организации Green Destinations. Отметили его за сюжет о том, как «Один город спас от вымирания аистов, восстановив устойчивую окружающую среду».

Когда-то в Японии водилось множество дальневосточных белых аистов, но из-за применения пестицидов на сельскохозяйственных угодьях к 1971 году вид исчез полностью. А город Тоёка стал тем самым местом, где этих птиц видели в последний раз.

С огромным чувством вины и ответственности за утрату власти Тоёоки решили создать такую среду обитания, где и люди, и аисты могли бы свободно сосуществовать.

В результате с участием российских специалистов был запущен глобальный проект, благодаря которому удалось внедрить экологически чистый метод выращивания риса, вернуть аистов в дикую природу Японии и начать аналогичные программы в других префектурах.

Кстати, в этом году в рейтинг топ 100 от Green Destinations вошли и другие японские места.

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