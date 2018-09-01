По данным аэропорта "Курумоч", рейс из Шарм-эль-Шейха сильно задержался и приземлился в Самаре во вторник в 05:09 (04:09 мск). По расписанию он должен был прилететь накануне в 23:55 (22:55 мск). Рейс обслуживала авиакомпания S7, - сообщил «Интерфакс».

Как сообщает авиакомпания S7, 22 ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-Эль-Шейх — Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени. Данный факт насторожил бортпроводников.

"Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и он принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире. На рейсе присутствовали три медицинских работника, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все реанимационные действия, он, к сожалению, скончался.

"По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам. Рейс вылетел из Каира в 23:10 по местному времени и приземлился в Самаре в 5:09",- говорится в пресс-релизе.

Как сообщил агентству информированный источник, накануне вечером "один из пассажиров после взлета лайнера направился в туалет и, заблокировав дверь изнутри, совершил самоубийство". Через 20 минут другие пассажиры и члены экипажа самолета смогли открыть санузел. Там они обнаружили мужчину без признаков жизни. Бортпроводники пытались реанимировать пассажира, но тот скончался.

"Было принято решение об экстренной посадке в Каире. Там после консультаций с консулом тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет Самару", — расссказал источник.