Новости

Туриндустрия: Новые назначения

Роман Бараковских — новый гендиректор «РЖД Тур»/ Новым летным директором «Победы» стал топ-менеджер Ryanair/ Управляющим директором субагентского бизнеса холдинга «Випсервис» назначен Алексей Щанкин

Роман Бараковских — новый гендиректор «РЖД Тур»

Совет директоров ООО «РЖД Тур», специализированного туристического оператора (входит в структуру холдинга РЖД), избрал новым генеральным директором компании Романа Бараковских (на фото).

Роман родился в 1984 году в г. Екатеринбурге. В 2006 году окончил факультет управления процессами перевозок Уральского Государственного Университета путей сообщения. В 2021 году прошел обучение по программам Корпоративного университета РЖД.

Опыт работы в транспортной отрасли – более 13 лет, в железнодорожной сфере и пассажирских перевозках – около 4 лет. Руководил «Свердловской пригородной компанией» , принимал активное участие в развитии таких туристических железнодорожных проектов как «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск и Тюмень – Тобольск.

Новым летным директором «Победы» стал топ-менеджер Ryanair

Авиакомпания "Победа" сообщила о назначении нового летного директора: им стал Константин Тарасов, до этого работавший на разных руководящих позициях в крупнейшем европейском авиалоукостере Ryanair.

Как сррбщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, "Уверен, что это будет огромным и правильным импульсом развития для нас с учетом наших грандиозных планов", — .

Ранее пост летного директора "Победы" занимал Денис Петриков. Он уволился около двух месяцев назад.

В топ-менеджменте "Победы" уже есть один выходец из европейской лоукост-авиакомпании — директор по сервису Ласло Сабо, в прошлом работавший в группе Wizz Air.

Управляющим директором субагентского бизнеса холдинга «Випсервис» назначен Алексей Щанкин

Ведущий российский консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов «Випсервис» сообщаил, что управляющим директором субагентского бизнеса назначен Алексей Щанкин, ранее занимавший должность директора по данным, а затем казначея холдинга.

«Алексей работает в компании более 20 лет. За это время он прошёл длинный путь от билетного кассира до казначея финансовой дирекции. Ему хорошо известны все профессиональные тонкости нашего бизнеса. Он также обладает глубокими познаниями в области движения финансовых и информационных потоков. Защита Алексеем в октябре этого года диплома МБА стала завершающим этапом его профессионального становления в качестве профильного управленца важнейшего бизнеса холдинга», - говорит генеральный директор холдинга, Ирина Соловьёва.

В свою очередь, г-н Щанкин так прокомментировал своё назначение: «Я вступаю на этот пост в период изменения бизнес-модели, которая сопровождается постпандемийным возрождением отрасли. Всё это усиливает неопределённость ситуации и предъявляет новые требования к работе с коллективом и контрагентами.

Возможно, для кого-то это угроза, я же расцениваю это как интересную и перспективную возможность, которой надо пользоваться».

/TOURBUS.RU