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«Библио-Глобус» в конце декабря полетит в Гоа

Туроператор планирует летать на побережье Индии по конец марта на лайнере «Джамбо-Джет»

Туроператор «Библио-Глобус», блокирующий пакет акций которого теперь принадлежит аэропорту Шереметьево, опубликовал для бронирования туры в Гоа. По информации туроператора, полетная программа в партнерстве с авиакомпанией «Россия» по маршруту Москва-Даболим заявлена с 29 декабря по 23 марта 2022 года. Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10/11 дней, сообщает Ассоциация туроператоров.

«Идет процедура получения необходимой разрешительной документации для выполнения полетной программы. На маршруте будет летать B-747 («Джамбо-Джет»)в компоновке 552 кресла», – сообщил представитель авиакомпании.

По информации АТОР, в отельной базе «Библио-Глобус» представлены отели Северного и Южного Гоа. В том числе, заявлены 11 отелей категории 5* и 9 гостиниц категории 4*. Больше всего в продаже объектов 3* (37) и 2* (38).

Стоимость тура в отель 5* в зимнем сезоне (за исключением новогодних праздников) стартует от 196 тыс.р. на двоих, в отель 4* – от 138 тыс.р., в отель 3* – от 110 тыс.р., в отель 2* – от 97 тыс. р. на двоих. В значительной части бюджетных гостиниц индийского курорта подают континентальный завтрак.

Как мы сообщали ранее, с 15 ноября Индия открылась для привитых, в том числе «Спутником», иностранных туристов. Туристические визы также выдаются.

В случае частичной вакцинации или отсутствия прививки от COVID-19 путешественников ждет ПЦР-тест на коронавирус, семидневный домашний карантин и повторное тестирование на восьмой день пребывания.

Если результат теста будет отрицательным, то изоляцию можно прервать при условии дальнейшего самостоятельного контроля за состоянием здоровья в течение следующих семи дней.

Напомним, с октября на маршрутах Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Гоа и Санкт-Петербург – Дели Оперштабом разрешено выполнять по одному рейсу в неделю от каждой из сторон.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% в ООО "Туроператор БГ" принадлежит гражданке РФ Юлии Туголуковой. Она, по данным РБК, вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу "Библио-Глобус", которая является крупнейшем оператором внутреннего туризма.

Стратегическим партнером "Библио-Глобуса" в области авиаперевозок является авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая базируется в Шереметьево с весны 2020 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) о приобретении 75% в ООО "Туроператор БГ", основном юрлице туроператора "Библио-Глобус". Семья Туголуковых после сделки с Шереметьево сохранила миноритарный пакет в компании.